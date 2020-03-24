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Правоохоронці РФ погрожують незаконно засудженому українцю Шумкову вбивством

Правоохоронці РФ погрожують незаконно засудженому українцю Шумкову вбивством

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Правоохоронці Російської Федерації погрожують незаконно засудженому громадянину України Олександру Шумкову вбивством. Про це у Facebook повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“Протягом тривалого часу до Олександра Шумкова застосовується фізичний та моральний тиску з боку працівників Федеральної служби безпеки РФ. Його змушують давати неправдиві свідчення проти іншого громадянина України за сфабрикованою кримінальною справою, а в разі ненадання таких свідчень погрожують тим, що він ніколи не повернеться на Батьківщину живим”, - написала Денісова.

Крім того, з її слів, адміністрація виправної колонії не надає можливість українському громадянину відправляти та отримувати листи від рідних, чим грубо порушує його право на зв’язок із зовнішнім світом, що гарантоване пунктом 37 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями.

“Вимагаю від Уповноваженого з прав людини в РФ терміново забезпечити дотримання прав Олександра Шумкова — припинити фізичний та психологічний тиск на громадянина України та забезпечити йому можливість контактувати із зовнішнім світом, зокрема здійснювати листування та телефонні дзвінки. Також в умовах оголошеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемії коронавірусної інфекції, прошу вжити необхідних заходів, аби не допустити захворювання нашого співгромадянина”, - наголосила омбудсмен.

Вона також закликала представників міжнародних правозахисних організацій та дипломатичний корпус відреагувати на грубі порушення прав громадянина України на життя, особисту свободу та недоторканість, а також спілкування, що гарантовані міжнародними конвенціями обов’язок виконання яких взяла на себе країна агресор РФ.

Як повідомляв УНН, Олександра Шумкова засудили в Росії до чотирьох років в’язниці за “участь в екстремістській організації”, а саме в "Правому секторі".

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