У російській колонії побили українського політв'язня

"Повідомлення від рідних щодо завдання тілесних ушкоджень українському політв’язню Олександру Шумкову викликало тривогу та занепокоєння за його життя. Наразі обставини при яких співробітник ФКУ ВК4 УФСВП РФ по Тверській області наніс фізичну та психологічну шкоду життю та здоров’ю Олександру – невідомі. Таке поводження працівників установи виконання покарань є нічим іншим, як катуванням та жорстоким поводженням з в’язнями, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - зазначила посадовиця.

Вона звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити термінових заходів реагування, а саме: припинити катування громадянина України, провести ретельне розслідування обставин кричущого порушення прав на життя та особисту безпеку, а також забезпечити надання відповідної медичної допомоги.

"Прошу представників міжнародних правозахисних організацій відреагувати на грубе порушення прав незаконно утримуваного на території РФ громадянина України Олександра Шумкова та у межах своїх повноважень сприяти особистій безпеці та безперешкодному поверненню нашого співгромадянина в Україну по закінченню терміну ув’язнення", - підсумували в Офісі Омбудсмена.

Нагадаємо, раніше Денісова відзначала, що Шумков входить до списку тих, хто має критичний психологічний і фізичний стан.

Зазначимо, що за словами омбудсмена, правоохоронці РФ неодноразово погрожували незаконно засудженому українцю Шумкову вбивством.

Додамо, що 4 грудня 2018 року у Росії суд засудив колишнього охоронця екслідера "Правого сектора" Дмитра Яроша Олександра Шумкова до 4 років колонії загального режиму за нібито "організацію екстремістської діяльності".