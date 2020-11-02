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В российской колонии избили украинского политзаключенного

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Тверской области сотрудник исправительной колонии нанес физический и психологический вред украинскому политзаключенному Александру Шумкову. Такую информацию обнародовала в своем Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Сообщение от родных о нанесении телесных повреждений украинскому политзаключенному Александру Шумкову вызвало тревогу и беспокойство за его жизнь. Обстоятельства при которых сотрудник ФКУ ВК4 УФСИН РФ по Тверской области нанес физический и психологический вред жизни и здоровью Александру - неизвестны. Такое поведение работников учреждения исполнения наказаний является ничем иным, как пыткой и жестоким обращением с заключенными, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отметила чиновница.

Она обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры реагирования, а именно: прекратить пытки гражданина Украины, провести тщательное расследование обстоятельств вопиющего нарушения прав на жизнь и личную безопасность, а также обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи.

"Прошу представителей международных правозащитных организаций отреагировать на грубое нарушение прав незаконно удерживаемого на территории РФ гражданина Украины Александра Шумкова и в пределах своих полномочий способствовать личной безопасности и беспрепятственному возвращению нашего соотечественника в Украину в конце срока заключения", - подытожили в Офисе Омбудсмена.

Напомним, ранее Денисова отмечала, что Шумков входит в список тех, кто имеет критическое психологическое и физическое состояние.

Отметим, что по словам омбудсмена, правоохранители РФ неоднократно угрожали незаконно осужденному украинцу Шумкову убийством.

Добавим, что 4 декабря 2018 года в России суд приговорил бывшего охранника экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша Александра Шумкова к 4 годам колонии общего режима за якобы "организацию экстремистской деятельности".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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