У Росії екс-охоронця Яроша засудили до 4 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Росії суд засудив колишнього охоронця екс-лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша Олександра Шумкова до 4 років колонії загального режиму за нібито "організацію екстремістської діяльності". Про це повідомляє прес-служба Севського районного суду Брянської області Російської Федерації, передає УНН.
"4.12.2018 року Севським районним судом Брянської області розглянуто кримінальну справу стосовно громадянина України Шумкова О.С., обвинуваченого в тому, що він будучи членом екстремістської організації "Правий сектор", забороненої на території Російської Федерації, в період з 17.11.2014 року до 23.08.2017 року брав участь в діяльності організації "Правий сектор", спрямованої проти інтересів Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, розглянувши матеріали кримінальної справи "суд визнав підсудного Шумкова О.С. винним в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 282.2 КК РФ і призначив покарання - 4 роки позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму".
При цьому в прес-службі суду наголосили, що "вирок не вступив в законну силу" (у зв'язку з можливим його оскарженням в апеляційному порядку сторонами учасницями процесу - ред.).
Як повідомляв УНН, Шумков - солдат-контрактник збройних сил України, колишній охоронець екс-лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша. Його затримали увечері 17 серпня 2017 року. За його словами, на нього накинулися кілька чоловіків і заштовхали його в машину. Отямився він вже в Росії в ізоляторі тимчасового утримання. Його звинувачують в участі в діяльності екстремістської організації.