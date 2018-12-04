В России экс-охранника Яроша приговорили к 4 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В России суд приговорил бывшего охранника экс-лидера “Правого сектора” Дмитрия Яроша Александра Шумкова к 4 годам колонии общего режима за якобы “организацию экстремистской деятельности”. Об этом сообщает пресс-служба Севского районного суда Брянской области Российской Федерации, передает УНН.
“4.12.2018 года Севским районным судом Брянской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Украины Шумкова А.С., обвиняемого в том, что он являясь членом экстремистской организации "Правый сектор“, запрещенной на территории Российской Федерации, в период с 17.11.2014 года до 23.08.2017 года участвовал в деятельности организации "Правый сектор", направленный против интересов Российской Федерации”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, рассмотрев материалы уголовного дела “суд признал подсудимого Шумкова А.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 282.2 УК РФ и назначил наказание 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима”.
При этом в пресс-службе суда подчеркнули, что “приговор не вступил в законную силу” (в связи с возможным его обжалованием в апелляционном порядке сторонами участницами процесса — ред.).
Как сообщал УНН, Шумков — солдат-контрактник вооруженных сил Украины, бывший охранник экс-лидера “Правого сектора” Дмитрия Яроша. Его задержали вечером 17 августа 2017 года. По его словам, на него набросились несколько мужчин и затолкали его в машину. Очнулся он уже в России в изоляторе временного содержания. Его обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации.