Шумков сьогодні повернеться до Херсона - омбудсмен

“Сьогодні ж Олександр вирушить до Херсона у військову частину, де до затримання проходив військову службу”, — заявила Денісова.

Також омбудсмен зауважила, що понад три роки Шумков перебував у незаконному ув’язненні у виправній колонії в місті Торжок Тверської області. Майже весь термін ув’язнення його утримували у штрафному ізоляторі та загоні суворих умов тримання.

“З колонії його було звільнено ще 23 грудня та переміщено до „Центру тимчасового утримання іноземних громадян УМВС РФ в Тверській області“, — підсумувала Денісова.

Раніше УНН повідомляв, що український політв’язень Олександр Шумков, який відбув тюремний строк у виправній колонії № 4 у Тверській області, перетнув українсько-російський кордон.

Зазначимо, що Олександр Шумков служив у ЗСУ в Херсонській області. 17 серпня 2017 він не повернувся після служби додому, а у вересні його виявили в російському СІЗО. Його звинуватили в участі у забороненій в РФ організації „Правий сектор“. У грудні 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Олександра Шумкова до чотирьох років колонії загального режиму.

Протягом періоду перебування в місцях позбавлення волі неодноразово повідомлялося про знущання, побиття та погрози вбивством незаконно засудженому українцю Олександру Шумкову. Додамо, що омбудсмен Людмила Денісова раніше відзначала, що Шумков входить до списку тих, хто має критичний психологічний і фізичний стан.