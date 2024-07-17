Шольц собирается в Сербию на редкую встречу с "изолированным" Вучичем для финализации литиевой сделки - Politico

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует отправиться в Белград в пятницу с неожиданным визитом, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Отмечается со ссылкой на три источника, что Шольц намерен присутствовать на подписании соглашения о сотрудничестве между ЕС и Сербией по импорту полезных ископаемых, включая литий, которые имеют решающее значение для цифрового и зеленого перехода ЕС.

Впоследствии представитель правительства страны, как указано, подтвердил факт визита.

Ранее президент Сербии Александар Вучич, как отмечается, "был в значительной степени изолирован среди европейских лидеров из-за его противоречивых заигрываний с Россией и Китаем, напряженности в отношениях с Косово и обвинений в фальсификации выборов".

Германия как крупнейший автопроизводитель ЕС, как пишет издание, очень заинтересована в обеспечении литием - особенно внутри Европы, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая. Отмечается что это сырье, необходимое для создания электромобилей.

"Однако для Шольца необычно совершать такую поездку в такой короткий срок", - указало издание.

Правительство Сербии объявило во вторник, что возобновит работу над спорным проектом по добыче лития на западе страны после постановления Конституционного суда на прошлой неделе, который отменил предыдущую отмену добычи лития.

Предыдущее правительство в Белграде остановило проект и аннулировало лицензии, выданные британско-австралийскому горнодобывающему гиганту Rio Tinto после массовых протестов более двух лет назад.

Ожидается, что в церемонии подписания примет участие вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, сообщили двое собеседников издания.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как сообщается, рассматривала возможность участия в поездке, но ее участие сомнительно, учитывая, что ей все еще нужно выиграть голосование в Европейском парламенте в четверг, чтобы быть утвержденной на второй срок.

В мае Шефчович заявил, что соглашение по литию с Сербией может быть заключено "в короткие сроки".

Шахта Ядар, расположенная недалеко от города Лозница на западе Сербии, содержит одни из крупнейших в Европе запасов лития. Вучич сообщил Financial Times в прошлом месяце, что шахта, которую он планирует открыть в 2028 году, будет производить 58 000 тонн лития в год. Это будет равно 17 процентам производства электромобилей в Европе или 1,1 миллиона автомобилей.

Экологические общественные организации и жители Лозницы предупреждают, что строительство шахты может привести к разрушению окружающей среды и загрязнению воды. Многие также опасаются потенциального перемещения жителей этого района.

Сербия первой в Европе подписала соглашение с Китаем о построении "общего будущего"