Шольц собирается в Сербию на редкую встречу с "изолированным" Вучичем для финализации литиевой сделки - Politico

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

  •  104728 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

  •  99423 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

  •  102026 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  96877 просмотра
россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

  •  47608 просмотра
публикации
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  96877 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  107332 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  154044 просмотра
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
Эксклюзив

16 июля 2024, 10:52  •  165550 просмотра
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
Эксклюзив

16 июля 2024, 09:15  •  154743 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

  •  99423 просмотра
Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

  •  79025 просмотра
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля 2024, 03:07  •  101899 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

15 июля 2024, 18:23  •  101139 просмотра
15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля 2024, 03:09  •  114788 просмотра
Актуальное
Шольц собирается в Сербию на редкую встречу с "изолированным" Вучичем для финализации литиевой сделки - Politico

Шольц собирается в Сербию на редкую встречу с "изолированным" Вучичем для финализации литиевой сделки - Politico

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 10:30  •  1725 просмотра

Read in English

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует неожиданный визит в Белград в пятницу, чтобы принять участие в подписании соглашения о сотрудничестве между ЕС и Сербией по импорту лития, необходимых для цифрового и зеленого перехода ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует отправиться в Белград в пятницу с неожиданным визитом, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Отмечается со ссылкой на три источника, что Шольц намерен присутствовать на подписании соглашения о сотрудничестве между ЕС и Сербией по импорту полезных ископаемых, включая литий, которые имеют решающее значение для цифрового и зеленого перехода ЕС.

Впоследствии представитель правительства страны, как указано, подтвердил факт визита.

Ранее президент Сербии Александар Вучич, как отмечается, "был в значительной степени изолирован среди европейских лидеров из-за его противоречивых заигрываний с Россией и Китаем, напряженности в отношениях с Косово и обвинений в фальсификации выборов".

Германия как крупнейший автопроизводитель ЕС, как пишет издание, очень заинтересована в обеспечении литием - особенно внутри Европы, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая. Отмечается что это сырье, необходимое для создания электромобилей.

"Однако для Шольца необычно совершать такую поездку в такой короткий срок", - указало издание.

Правительство Сербии объявило во вторник, что возобновит работу над спорным проектом по добыче лития на западе страны после постановления Конституционного суда на прошлой неделе, который отменил предыдущую отмену добычи лития.

Предыдущее правительство в Белграде остановило проект и аннулировало лицензии, выданные британско-австралийскому горнодобывающему гиганту Rio Tinto после массовых протестов более двух лет назад.

Ожидается, что в церемонии подписания примет участие вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, сообщили двое собеседников издания.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как сообщается, рассматривала возможность участия в поездке, но ее участие сомнительно, учитывая, что ей все еще нужно выиграть голосование в Европейском парламенте в четверг, чтобы быть утвержденной на второй срок.

В мае Шефчович заявил, что соглашение по литию с Сербией может быть заключено "в короткие сроки".

Шахта Ядар, расположенная недалеко от города Лозница на западе Сербии, содержит одни из крупнейших в Европе запасов лития. Вучич сообщил Financial Times в прошлом месяце, что шахта, которую он планирует открыть в 2028 году, будет производить 58 000 тонн лития в год. Это будет равно 17 процентам производства электромобилей в Европе или 1,1 миллиона автомобилей.

Экологические общественные организации и жители Лозницы предупреждают, что строительство шахты может привести к разрушению окружающей среды и загрязнению воды. Многие также опасаются потенциального перемещения жителей этого района.

Сербия первой в Европе подписала соглашение с Китаем о построении "общего будущего"8 мая 2024, 17:39 • 21382 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
financial-timesFinancial Times
aleksandr-vuchichАлександр Вучич
belgradБелград
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
serbiyaСербия
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
kitaiКитай
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
kosovoКосово
Эксклюзив
Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals
  •  59140 просмотра

Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals

Эксклюзив
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
  •  107332 просмотра

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Эксклюзив
В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт
  •  78494 просмотра

В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт

Эксклюзив
Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)
  •  123730 просмотра

Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)

Эксклюзив
Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей
  •  122711 просмотра

Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей

Эксклюзив
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
16 июля 2024, 10:52  •  165550 просмотра

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

Эксклюзив
россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин
16 июля 2024, 09:55  •  94931 просмотра

россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин

Эксклюзив
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
16 июля 2024, 09:15  •  154743 просмотра

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса
16 июля 2024, 07:56  •  147458 просмотра

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить
16 июля 2024, 07:54  •  59548 просмотра

Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить

Популярные

россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

  •  47608 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  96877 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

  •  102026 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

  •  99423 просмотра
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

  •  104728 просмотра

Публикации

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  96877 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  107332 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  154044 просмотра
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
Эксклюзив

16 июля 2024, 10:52  •  165550 просмотра
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
Эксклюзив

16 июля 2024, 09:15  •  154743 просмотра

Война

Из оккупации вернули еще двух украинских детей

Из оккупации вернули еще двух украинских детей

  •  3130 просмотра
Дешевле, чем гастролеры из рф: студентов вузов «лнр» отправят восстанавливать Лисичанск и Рубежное - Луганская ОГА

Дешевле, чем гастролеры из рф: студентов вузов «лнр» отправят восстанавливать Лисичанск и Рубежное - Луганская ОГА

  •  33316 просмотра
В Мирнограде из-под завалов спасли кота: его мяуканье спасло жизнь хозяйке перед обстрелом

В Мирнограде из-под завалов спасли кота: его мяуканье спасло жизнь хозяйке перед обстрелом

  •  38562 просмотра
Экс-разведчик Червинский вышел под залог

Экс-разведчик Червинский вышел под залог

  •  44400 просмотра
Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

  •  45522 просмотра

политика

Документы для получения УБД будут собирать специальные комиссии: правительство приняло упрощение процедуры

Документы для получения УБД будут собирать специальные комиссии: правительство приняло упрощение процедуры

  •  23881 просмотра
Парламент принял законопроект относительно института старосты: что предполагается

Парламент принял законопроект относительно института старосты: что предполагается

  •  23893 просмотра
Глава МИД Швейцарии встретился с Лавровым и рассказал о Саммите мира

Глава МИД Швейцарии встретился с Лавровым и рассказал о Саммите мира

  •  28104 просмотра
Рада поддержала два законопроекта касательно ВПЛ: о чем идет речь

Рада поддержала два законопроекта касательно ВПЛ: о чем идет речь

  •  34855 просмотра
Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка

Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка

  •  35920 просмотра

Война

Из оккупации вернули еще двух украинских детей

Из оккупации вернули еще двух украинских детей

  •  3130 просмотра
Дешевле, чем гастролеры из рф: студентов вузов «лнр» отправят восстанавливать Лисичанск и Рубежное - Луганская ОГА

Дешевле, чем гастролеры из рф: студентов вузов «лнр» отправят восстанавливать Лисичанск и Рубежное - Луганская ОГА

  •  33316 просмотра
В Мирнограде из-под завалов спасли кота: его мяуканье спасло жизнь хозяйке перед обстрелом

В Мирнограде из-под завалов спасли кота: его мяуканье спасло жизнь хозяйке перед обстрелом

  •  38562 просмотра
Экс-разведчик Червинский вышел под залог

Экс-разведчик Червинский вышел под залог

  •  44400 просмотра
Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

  •  45522 просмотра

политика

Документы для получения УБД будут собирать специальные комиссии: правительство приняло упрощение процедуры

Документы для получения УБД будут собирать специальные комиссии: правительство приняло упрощение процедуры

  •  23881 просмотра
Парламент принял законопроект относительно института старосты: что предполагается

Парламент принял законопроект относительно института старосты: что предполагается

  •  23893 просмотра
Глава МИД Швейцарии встретился с Лавровым и рассказал о Саммите мира

Глава МИД Швейцарии встретился с Лавровым и рассказал о Саммите мира

  •  28104 просмотра
Рада поддержала два законопроекта касательно ВПЛ: о чем идет речь

Рада поддержала два законопроекта касательно ВПЛ: о чем идет речь

  •  34855 просмотра
Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка

Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка

  •  35920 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  106068 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  114404 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  142615 просмотра

Экономика

Блок АЭС вернули в работу после ремонта: Минэнерго ожидает существенного влияния на стабильность энергосистемы

Блок АЭС вернули в работу после ремонта: Минэнерго ожидает существенного влияния на стабильность энергосистемы

  •  13418 просмотра
Инфляция и экономические риски: МВФ предупреждает о серьезной финансовой неопределенности в мире

Инфляция и экономические риски: МВФ предупреждает о серьезной финансовой неопределенности в мире

  •  13417 просмотра
Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

  •  37711 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  96844 просмотра
Графиков отключений на фоне жары станет больше с 11 часов, из-за непогоды обесточивания в двух областях - Укрэнерго

Графиков отключений на фоне жары станет больше с 11 часов, из-за непогоды обесточивания в двух областях - Укрэнерго

  •  16273 просмотра

Киев

Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре: в КГВА напомнили правила безопасности

Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре: в КГВА напомнили правила безопасности

  •  4568 просмотра
В столице температура воды в Днепре достигла рекордной отметки

В столице температура воды в Днепре достигла рекордной отметки

  •  5991 просмотра
В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

  •  36619 просмотра
Киевский строитель заработал 5,5 млн грн на продаже коммунальщикам некачественной соли от гололеда

Киевский строитель заработал 5,5 млн грн на продаже коммунальщикам некачественной соли от гололеда

  •  35737 просмотра
В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

15 июля 2024, 17:08  •  54821 просмотра