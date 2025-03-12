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Шольц прокомментировал идею перемирия между Украиной и россией

Киев • УНН

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Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею 30-дневного прекращения огня между Украиной и россией, назвав это важным шагом к справедливому миру. Кая Каллас приветствовала переговоры Украины и США в Джидде.

Шольц прокомментировал идею перемирия между Украиной и россией

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что 30-дневное прекращение огня может стать первым важным шагом на пути к справедливому миру для Украины. Соответствующее сообщение он сделал на своей странице в социальной сети Х в среду, 12 марта.

Идея 30-дневного прекращения огня является важным и правильным шагом к справедливому миру для Украины. Мы поддерживаем Украину и США и приветствуем предложения из Джидды

- говорится в сообщении немецкого канцлера.

Он также добавил, что теперь воплощение этого намерения в жизнь полностью зависит от российского диктатора владимира путина.

Дополнение

Тем временем высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас приветствовала переговоры Украины и США, которые состоялись в Джидде. Она добавила, что Европейский Союз готов сыграть свою роль в достижении прочного и длительного мира.

Она также добавила, что поддерживает возобновление обмена разведданными между Украиной и американскими партнерами.

Напомним

11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США. Офис Президента обнародовал совместное заявление по итогам встречи. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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