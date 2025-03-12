Шольц прокоментував ідею перемир’я між Україною та росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що 30-денне припинення вогню може стати першим важливим кроком на шляху до справедливого миру для України. Відповідний допис він зробив на своїй сторінці у соціальній мережі Х у середу, 12 березня.

Ідея 30-денного припинення вогню є важливим і правильним кроком до справедливого миру для України. Ми підтримуємо Україну та США і вітаємо пропозиції з Джидди - говориться у повідомленні німецького канцлера.

Він також додав, що тепер втілення цього наміру в життя повністю залежить від російського диктатора володимира путіна.

Доповнення

Тим часом висока представниця ЄС із закордонних справ та політичної безпеки Кая Каллас привітала переговори України і США, які відбулася в Джидді. Вона додала, що Європейський Союз готовий відіграти свою роль у досягнення міцного і тривалого миру.

Вона також додала, що підтримує відновлення обміну розвідданими між Україною та американськими партнерами.

Нагадаємо

11 березня у Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.