Шольц: "Мы будем защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО"

Недавний шаг НАТО по укреплению восточной границы направлен на сдерживание России, сказал в воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц. Он добавил, что Москве должно быть понятно, что Альянс будет готов защитить себя в случае необходимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Выступая на Восточногерманском экономическом форуме, Шольц сказал, что Германия играет ведущую роль в обеспечении присутствия НАТО в Прибалтике на границе с россией уже почти десять лет.

"И поскольку угроза со стороны россии сохранится, мы и другие союзники решили в прошлом году направить дополнительные подразделения в страны Балтии и в будущем разместить там целую бригаду на постоянной основе", - сказал Шольц и добавил, что эти изменения "в политике безопасности необходимы, чтобы показать россии: мы готовы защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО от нападений".

Он сказал, что дипломатия может быть успешной только с позиции силы, добавив, что балтийским странам абсолютно необходимо полностью положиться на союзников по НАТО, которые придут на их защиту в случае нападения россии.

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