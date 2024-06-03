Шольц: "Ми захищатимемо кожен квадратний дюйм території НАТО"
Київ • УНН
НАТО захищатиме кожен квадратний дюйм своєї території, заявив канцлер Німечини. Він розповів, що Альянс зміцнив свій східний кордон через збереження загрози з боку росії.
Нещодавній крок НАТО зі зміцнення східного кордону спрямований на стримування росії, сказав у неділю канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він додав, що москві повинно бути зрозуміло, що Альянс буде готовий захистити себе в разі потреби. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.
Виступаючи на Східнонімецькому економічному форумі, Шольц сказав, що Німеччина відіграє провідну роль у забезпеченні присутності НАТО в Прибалтиці на кордоні з росією вже майже десять років.
"І оскільки загроза з боку росії збережеться, ми та інші союзники вирішили торік спрямувати додаткові підрозділи до країн Балтії і в майбутньому розмістити там цілу бригаду на постійній основі", - сказав Шольц та додав, що ці зміни "у політиці безпеки необхідні, щоб показати росії: Ми готові захищати кожен квадратний дюйм території НАТО від нападів".
Він сказав, що дипломатія може бути успішною тільки з позиції сили, додавши, що балтійським країнам абсолютно необхідно повністю покластися на союзників по НАТО, які прийдуть на їхній захист у разі нападу росії.
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