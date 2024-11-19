Шольц и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине на саммите G20: о чем шла речь

ukenru
Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
12:44 • 46001 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 102896 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 110615 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
 • 110986 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 116556 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 119501 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 115986 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
 • 122992 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 138042 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
 • 153057 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Макрон: США приняли "хорошее решение" отменить ограничения на использование ракет Украиной

Макрон: США приняли "хорошее решение" отменить ограничения на использование ракет Украиной

 • 51177 просмотра
Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме

Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме

 • 27390 просмотра
Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

 • 100607 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 89880 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 83963 просмотра
публикации
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 123924 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 231607 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 317882 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 235247 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 239591 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

14:47 • 15599 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 83963 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 89880 просмотра
Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

 • 100607 просмотра
Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

 • 98730 просмотра
Актуальное
Шольц и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине на саммите G20: о чем шла речь

Шольц и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине на саммите G20: о чем шла речь

Киев  •  УНН

 • 6756 просмотра

Read in English

Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином относительно российской агрессии в Украине. Лидеры двух крупнейших экономик мира обсудили принципы мирного сосуществования и стратегическое партнерство.

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил вторжение россии в Украину с главой КНР Си Цзиньпином, заявив, что важно, чтобы два экономических государства обсуждали сложные темы, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Для нас важно говорить о больших проблемах и вызовах", - заявил канцлер Германии после переговоров с Си на полях встречи G20 в Бразилии.

"Например, агрессивная война россии против Украины или опасные ситуации, которые мы видим в других частях мира", - отметил Шольц.

"Никто не должен бояться своих соседей. Это очень важный принцип мира во всем мире, которому мы преданы", - добавил Шольц, как указывается, возможно, имея в виду Украину или Тайвань.

Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как собственную территорию.

Подытоживая разговор Шольца и Си, пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин указала в X, что "глобальное развитие достигло критического перекрестка. Китай и Германия, как вторая и третья по величине экономики мира, являются крупными странами с важным влиянием. Двусторонние отношения следует рассматривать и строить с долгосрочной и стратегической точки зрения".

"Китай готов работать с Германией, чтобы укрепить всестороннее стратегическое партнерство и создать больше историй сотрудничества, которые приносят взаимный успех", - отметила Хуа Чуньин.

Макрон заявил, что разделяет с Си Цзиньпином "тремление к прочному миру" в Украине19 нояб. 2024, 14:21 • 9072 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
braziliyaБразилия
taivanТайвань
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
si-tszinpinСи Цзиньпин
kitaiКитай
ukrainaУкраина