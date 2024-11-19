Шольц и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине на саммите G20: о чем шла речь
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином относительно российской агрессии в Украине. Лидеры двух крупнейших экономик мира обсудили принципы мирного сосуществования и стратегическое партнерство.
Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил вторжение россии в Украину с главой КНР Си Цзиньпином, заявив, что важно, чтобы два экономических государства обсуждали сложные темы, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
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"Для нас важно говорить о больших проблемах и вызовах", - заявил канцлер Германии после переговоров с Си на полях встречи G20 в Бразилии.
"Например, агрессивная война россии против Украины или опасные ситуации, которые мы видим в других частях мира", - отметил Шольц.
"Никто не должен бояться своих соседей. Это очень важный принцип мира во всем мире, которому мы преданы", - добавил Шольц, как указывается, возможно, имея в виду Украину или Тайвань.
Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как собственную территорию.
Подытоживая разговор Шольца и Си, пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин указала в X, что "глобальное развитие достигло критического перекрестка. Китай и Германия, как вторая и третья по величине экономики мира, являются крупными странами с важным влиянием. Двусторонние отношения следует рассматривать и строить с долгосрочной и стратегической точки зрения".
"Китай готов работать с Германией, чтобы укрепить всестороннее стратегическое партнерство и создать больше историй сотрудничества, которые приносят взаимный успех", - отметила Хуа Чуньин.
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