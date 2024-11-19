Макрон заявил, что разделяет с Си Цзиньпином "тремление к прочному миру" в Украине
Киев • УНН
Президент Франции Макрон заявил о совместном с китайским лидером стремлении к прочному миру в Украине. Встреча состоялась на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "разделяет" с главой Китая Си Цзиньпином "стремление к прочному миру" в Украине, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.
Детали
Макрон заявил во вторник, что он "разделяет" со своим китайским коллегой Си Цзиньпином "стремление к прочному миру", что "уважает" Устав ООН в Украине.
В начале встречи двух глав государств на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро Эммануэль Макрон настаивал на "общности взглядов" между Францией и Китаем.
Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин по итогам встречи заявила, что "за последние шесть месяцев на международном пространстве произошло много новых событий. Китай и Франция являются независимыми, зрелыми и ответственными большими странами. Двусторонние отношения имеют уникальную стратегическую ценность и глобальное значение".
И добавила, что "президент Си выразил готовность сотрудничать с президентом Макроном для углубления стратегической коммуникации, укрепления взаимовыгодного сотрудничества и сохранения стабильного и позитивного развития отношений между Китаем и Францией".
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