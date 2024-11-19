Макрон сделал громкое заявление о поддержке Украины на тысячный день войны
Киев • УНН
Президент Франции заявил, что поддержка Украины не ослабнет перед лицом российской агрессии. Макрон подчеркнул, что Запад решительно стоит с Украиной за свободу, мир и справедливость.
Президент Франции Эммануэль Макрон уверяет, что поддержка Украины "не ослабнет" перед лицом "империалистического жестокого замысла" россии, пишет УНН.
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"Тысяча дней, в течение которых Украина мужественно противостоит незаконной и неоправданной военной агрессии. Тысяча дней, в течение которых россия ведет дальше свой имперский жестокий замысел, атакуя гражданское население и нарушая фундаментальные принципы Устава ООН. Тысяча дней, в течение которых мы решительно стоим плечом к плечу с Украиной и ее народом ради победы свободы, мира и справедливости. Наша поддержка не ослабнет", - написал Макрон в X на украинском языке.
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