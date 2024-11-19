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Макрон: США приняли "хорошее решение" отменить ограничения на использование ракет Украиной

Макрон: США приняли "хорошее решение" отменить ограничения на использование ракет Украиной

Киев  •  УНН

 • 9388 просмотра

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Президент Франции одобрил разрешение США на использование Украиной американского оружия по территории рф. Решение принято в ответ на эскалацию со стороны России и привлечение ею северокорейских военных.

Президент США Джо Байден принял "хорошее решение", позволив Украине использовать оружие, произведенное США, по территории россии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон поздно вечером в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Макрон заявил, что новый путь Байдена был выбран в ответ на эскалацию войны против Украины россией, которая использовала солдат из Северной Кореи для службы вместе со своими войсками.

"россия - единственное государство, которое приняло эскалационное решение... на самом деле именно это привело к решению США", - заявил президент Франции на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

Представитель кремля дмитрий песков ранее заявил, что использование американского оружия по целям в россии является "качественно новой ситуацией с точки зрения участия Соединенных Штатов в этом конфликте".

Российские военные уже давно используют оружие иностранного производства, например, иранские беспилотники "шахед", для атак на Украину.

Ранее в этом году Макрон заявил, что выступает за то, чтобы Украина могла наносить удары по военным целям на территории россии ввиду того, что москва пользуется ограничениями Запада на использование предоставленных ракет.

В воскресенье появились сообщения о том, что уходящая администрация США Байдена разрешила Киеву использовать ATACMS большой дальности против россии. 

"Ожидается, что Великобритания поставит Украине ракеты Storm Shadow в связи с изменением позиции США. Германия заявила, что придерживается своей позиции не поставлять Украине ракеты большой дальности", - пишет издание.

Париж заявил, что разрешение Украине использовать ракеты по российским целям все еще является вариантом18 нояб. 2024, 09:55 • 18151 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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