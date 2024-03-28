Шмыгаль встретился с Дудой в Варшаве: о чем говорили политики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаву. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины, в том числе и в предоставлении оружия. Об этом Шмыгаль написал в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Во время визита в Варшаву поблагодарил Президента Польши Анджея Дуду за решительный и весомый личный вклад в поддержку Украины. Обсудили помощь Украине оружием, объединение усилий для интеграции Украины в НАТО и ЕС. - сообщил Шмыгаль.

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Шмыгаль также отметил поддержку Польшей Формулы мира Владимира Зеленского. И отметил, что Украина продолжает сотрудничество с Польшей для укрепления безопасности Украины и победы над российским агрессором.

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Справочно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Польшу 28 марта. Он уже встретился с польским коллегой Дональдом Туском и где планирует обсудить вопросы оружия для Украины, ситуации на границе, торговли, инфраструктуры для поиска действенных решений.