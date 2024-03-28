Шмыгаль: Украина заинтересована в строительстве новых трансграничных электромерж в Польшу

Украина заинтересована в строительстве трех новых линий электропередачи в Польшу, в частности линий "Нововолынская - Хелм", "Львовская - Кросно", "Дрогобыч - Кросно". Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам встречи с премьером Польши Дональдом Туском, передает УНН.

Украина недавно пережила российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Польша помогает нам стабилизировать энергосистему путем импорта в Украину электроэнергии. Есть образцовый кейс строительства линии электропередач от Хмельницкой АЭС до Жешува. Это углубляет интеграцию украинской энергосистемы с европейской. Мы заинтересованы в строительстве новых трансграничных линий - сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что рассматриваются линии "Нововолынская - Хелм", "Львовская - Кросно", "Дрогобыч - Кросно".

Напомним

Украинское правительство предоставило польскому правительству предложения по строительству автострады "Краковец-Львов-Броды-Ровно". Проект уже находится на уровне обсуждения между министерствами.

Украина предоставила Польше свои предложения по строительству автострады "Краковец-Львов-Броды-Ровно" - Шмыгаль