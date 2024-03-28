Украина предоставила Польше свои предложения по строительству автострады "Краковец-Львов-Броды-Ровно" - Шмыгаль

Украинское правительство предоставило польскому правительству предложения по строительству автострады "Краковец-Львов-Броды-Ровно". Проект уже находится на уровне обсуждения между министерствами. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам встречи с премьером Польши Дональдом Туском, передает УНН.

Детали

Украина предоставила свои предложения относительно, в частности, строительства автострады "Краковец-Львов-Броды-Ровно". Мы еще в Киеве начали этот разговор с господином премьером. Данный проект уже находится на уровне обсуждения между министерствами, а также уже польский бизнес заинтересовался и присоединяется. Этот проект должен стать продолжением польской автомагистрали А4. Надеюсь на активное участие Польши в реализации этого проекта - сказал Шмыгаль.

Он также выразил надежду на участие Польши в восстановлении Украины.

Благодарен польским партнерам за инициативу присоединиться к восстановлению Харьковской области. Регион чрезвычайно пострадал - добавил премьер.

Дополнение

В январе Денис Шмыгаль предложил Польше построить на условиях концессии автобан, который будет соединять Краковец и Ровно.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с польским коллегой Дональдом Туском пять определенных шагов по деблокаде границы, которые в частности предусматривают определенные ограничения на аграрный экспорт, создание антикризисного штаба, анализ Еврокомиссией законодательства в аграрной политике и транспорте.