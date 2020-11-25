Шмыгаль: в некоторых облцентрах для COVID-больных фактически закончились кровати в больницах

"Большое количество руководителей городов четко понимает важность соблюдения карантинных мероприятий на уровне регионов, на уровне городов, ведь видит реальную картину, какая сейчас нагрузка на больницы и врачей. Есть отдельные города, где загруженность достигает 90%, на сегодня мест в таких больницах начинает не хватать, и фактически их нет в отдельных областных центрах", - сказал Шмыгаль.

По его словам, людей размещают соответственно в районных, областных больницах и должны маршрутизировать, куда развозить таких больных с облцентров.

Напомним, Шмыгаль заявил, что правительство готовится к всем возможным мерам по борьбе с пандемией, в частности - и к возможному введению карантина на зимние праздники.

Добавим, в Украине на 8:00 25 ноября зафиксировано уже 661 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 307 778 человек, летальных исходов - 11 492. Прирост за сутки - почти 14 000, рост по сравнению с показателем днем ранее.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.