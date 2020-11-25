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Шмигаль: у деяких облцентрах для COVID-хворих фактично закінчилися ліжка в лікарнях

Шмигаль: у деяких облцентрах для COVID-хворих фактично закінчилися ліжка в лікарнях

Київ • УНН

 • 10465 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. На сьогодні в окремих обласних центрах в Україні фактично не вистачає ліжкомісць у лікарнях для людей, хворих на коронавірусну інфекцію. Про це на засіданні уряду у середу заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Велика кількість очільників міст чітко розуміє важливість дотримання карантинних заходів на рівні регіонів, на рівні міст, адже бачить реальну картину, яке зараз навантаження на лікарні і лікарів. Є окремі міста, де завантаженість досягає 90%, на сьогодні місць в таких лікарнях починає не вистачати, і фактично їх майже немає в окремих обласних центрах”, - сказав Шмигаль.

З його слів, людей розміщують відповідно в районних, обласних лікарнях і мусять маршрутизувати, куди розвозити таких хворих з облцентрів.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що уряд готується до всіх можливих заходів щодо боротьби з пандемією, зокрема - і до можливого введення карантину на зимові свята.

Додамо, в Україні на 8 годину 25 листопада зафіксовано вже 661 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 307 778 осіб, летальних випадків – 11 492. Приріст за добу - майже 14 тисяч, зростання у порівнянні з показником днем раніше.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Прем'єр Денис Шмигаль заявив водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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