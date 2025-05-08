Шмыгаль обсудил с временной поверенной в делах США Джули Дэвис дальнейшую реализацию инвестиционного фонда поддержки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис дальнейшую реализацию инвестиционного фонда поддержки. Также глава правительства поблагодарил США за поддержку в борьбе с российскими захватчиками, пишет УНН.

Детали

Провели первую встречу с временно поверенной в делах США в Украине Джулией Дэвис. Поздравил с назначением на должность. Поблагодарил всех американцев, Президента Дональда Трампа, Конгресс и Администрацию США за помощь, которая нам была предоставлена для борьбы с российской агрессией - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что в продолжение договоренностей с Министром финансов США Скоттом Бессентом они с Дэвис скоординировали совместные шаги для введения зоны свободной торговли между Украиной и США. Это станет весомым достижением на пути к процветанию наших стран и народов.

Ценим участие США в круглом столе министерского уровня Всемирного банка и МВФ и вклад американского государства в финансовую поддержку Украины - добавил Шмыгаль.

Глава правительства Украины также отметил важную роль американского бизнеса, который работает в Украине, сохранил рабочие места и платит налоги.

Мы заинтересованы в том, чтобы больше компаний из США инвестировало в наше государство и участвовало в восстановлении. И соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления Украины придаст этому нужный импульс - подчеркнул Шмыгаль.

Дэвис также сообщила о встрече с главой украинского правительства и отметила, что они обсуждали дальнейшие шаги в реализации инфвестиционного фонда поддержки.

Рада встретиться с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем для обсуждения общих приоритетов, в частности следующих шагов в реализации американо-украинского инвестиционного фонда восстановления и поддержки усилий Президента Трампа по достижению длительного мира - сообщила Дэвис.

Она добавила, что усилия по восстановлению и реконструкции будут способствовать безопасности и благосостоянию обоих государств.

Дополнение

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис, с которой обсудил оборонное сотрудничество и вопросы восстановления Украины.

Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США. Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.