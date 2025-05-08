Шмигаль обговорив з тимчасовою повіреною у справах США Джулі Девіс подальшу реалізацію інвестиційного фонду підтримки

Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з Джулі Девіс реалізацію інвестиційного фонду. Також подякував США за підтримку у боротьбі з агресором та відзначив роль американського бізнесу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс подальшу реалізацію інвестиційного фонду підтримки. Також глава уряду подякував США за підтримку у боротьбі з російськими загарбниками, пише УНН. Деталі Провели першу зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулією Девіс. Привітав із призначенням на посаду. Подякував усім американцям, Президенту Дональду Трампу, Конгресу та Адміністрації США за допомогу, яка нам була надана для боротьби з російською агресією - повідомив Шмигаль. Він додав, що у продовження домовленостей з Міністром фінансів США Скоттом Бессентом вони з Девіс скоординували спільні кроки для запровадження зони вільної торгівлі між Україною та США. Це стане вагомим досягненням на шляху до процвітання наших країн і народів. Цінуємо участь США в круглому столі міністерського рівня Світового банку та МВФ та внесок американської держави у фінансову підтримку України - додав Шмигаль. Глава уряду України також відзначив важливу роль американського бізнесу, який працює в Україні, зберіг робочі місця та сплачує податки. Ми зацікавлені в тому, щоби більше компаній зі США інвестувало в нашу державу й брало участь у відбудові. Й угода про створення Інвестиційного фонду відновлення України надасть цьому потрібний імпульс - підкреслив Шмигаль. Девіс також повідомила про зустріч з очільником українського уряду та наголосила, що вони обговорювали подальші кроки у реалізації інфвестиційного фонду підтримки. Рада зустрітися з Премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем для обговорення спільних пріоритетів, зокрема наступних кроків у реалізації американсько-українського інвестиційного фонду відбудови та підтримки зусиль Президента Трампа щодо досягнення тривалого миру - повідомила Девіс. Вона додала, що зусилля з відновлення та реконструкції сприятимуть безпеці та добробуту обох держав. Доповнення Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, з якою обговорив оборонну співпрацю та питання відбудови України. Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини між Україною та США. Угода передбачає створення інвестиційного фонду, де Україна зберігає контроль над ресурсами.