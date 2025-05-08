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The New York Times

Шмигаль обговорив з тимчасовою повіреною у справах США Джулі Девіс подальшу реалізацію інвестиційного фонду підтримки

Київ • УНН

 • 2750 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з Джулі Девіс реалізацію інвестиційного фонду. Також подякував США за підтримку у боротьбі з агресором та відзначив роль американського бізнесу.

Шмигаль обговорив з тимчасовою повіреною у справах США Джулі Девіс подальшу реалізацію інвестиційного фонду підтримки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс подальшу реалізацію інвестиційного фонду підтримки. Також глава уряду подякував США за підтримку у боротьбі з російськими загарбниками, пише УНН.

Деталі

Провели першу зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулією Девіс. Привітав із призначенням на посаду. Подякував усім американцям, Президенту Дональду Трампу, Конгресу та Адміністрації США за допомогу, яка нам була надана для боротьби з російською агресією

- повідомив Шмигаль.

Він додав, що у продовження домовленостей з Міністром фінансів США Скоттом Бессентом вони з Девіс скоординували спільні кроки для запровадження зони вільної торгівлі між Україною та США. Це стане вагомим досягненням на шляху до процвітання наших країн і народів.

Цінуємо участь США в круглому столі міністерського рівня Світового банку та МВФ та внесок американської держави у фінансову підтримку України

- додав Шмигаль.

Глава уряду України також відзначив важливу роль американського бізнесу, який працює в Україні, зберіг робочі місця та сплачує податки.

Ми зацікавлені в тому, щоби більше компаній зі США інвестувало в нашу державу й брало участь у відбудові. Й угода про створення Інвестиційного фонду відновлення України надасть цьому потрібний імпульс

- підкреслив Шмигаль.

Девіс також повідомила про зустріч з очільником українського уряду та наголосила, що вони обговорювали подальші кроки у реалізації інфвестиційного фонду підтримки.

Рада зустрітися з Премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем для обговорення спільних пріоритетів, зокрема наступних кроків у реалізації американсько-українського інвестиційного фонду відбудови та підтримки зусиль Президента Трампа щодо досягнення тривалого миру

 - повідомила Девіс.

Вона додала, що зусилля з відновлення та реконструкції сприятимуть безпеці та добробуту обох держав.

Доповнення

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, з якою обговорив оборонну співпрацю та питання відбудови України.

Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини між Україною та США. Угода передбачає створення інвестиційного фонду, де Україна зберігає контроль над ресурсами.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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