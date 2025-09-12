$41.310.10
Шабунин назвал "ошибкой в декларации" сокрытие квартиры за 4 млн НАБУшником Тебекиным – эксперт

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Политический эксперт Олег Постернак раскритиковал Виталия Шабунина за защиту детектива НАБУ Тебекина, которого подозревают в незаконном обогащении на 4 млн грн. Суд избрал Тебекину меру пресечения в виде залога и отстранил от должности.

Шабунин назвал "ошибкой в декларации" сокрытие квартиры за 4 млн НАБУшником Тебекиным – эксперт
Виталий Тебекин

Детектива НАБУ поймали на незаконном обогащении и скрытой квартире за 4 миллиона гривен, однако глава ЦПК Виталий Шабунин назвал это "ошибкой в декларации". Как только упоминают Бюро, у активиста выключаются антикоррупционные рефлексы и включается корпоративная солидарность. Об этом написал политический эксперт Олег Постернак.

"Ошибкой в декларации" назвал глава ЦПК Шабунин скрытую квартиру детектива НАБУ Тебекина, которая стоит 4 млн грн. И на этом основании побежал всем доказывать, что обвиняемому в суде за такое надо назначать не 3 млн грн залога, а лишь 60 тысяч. О том, что родители Тебекина живут на оккупированной Луганщине и имеют российские паспорта, "активист" вообще "забыл"

— написал эксперт.

По его мнению, такое поведение Шабунина обусловлено его тесными связями с НАБУ.

"Как только упоминают Бюро, у Шабунина сразу выключаются антикоррупционные рефлексы и включается вполне понятная, приземленная, корпоративная солидарность. Потому что именно сотрудничество с НАБУ кормит его последние 10 лет. Поэтому о коррупции в НАБУ у "антикоррупционера" Шабунина – омерта!", – сообщил он.

Эксперт напомнил, что Тебекина обвиняют в незаконном обогащении и сокрытии дорогой недвижимости стоимостью 4 млн грн. Речь идет о двухкомнатной квартире в Ужгороде, оформленной на мать близкой знакомой детектива, написал он.

Он предположил, что квартира могла быть приобретена за сомнительные доходы детектива.

"Подручный Шабунина Тебекин не просто "ошибся" в декларации, а обогатился и тщательно это скрывал. Интересно, а продавая какие именно дела он "заработал" на очередную квартиру? Ждем, что следствие это выяснит", – подчеркнул Постернак.

По его словам, суд решил, что есть все основания подозревать Тебекина в незаконном обогащении и лжи в декларациях. Поэтому ему назначили залог в почти 3 миллиона гривен и отстранили от должности.

Эксперт обратил внимание на то, что директор НАБУ Кривонос до последнего "держал оборону" за своего детектива, даже говорил, что были проверки и ничего не обнаружили. А когда уже объявили подозрение, пообещал служебное расследование, написал он.

История о Тебекине и Шабунине, отметил эксперт, это не единичный факт – речь идет о системной проблеме.

"НАБУ притворяется кристальной чистотой – независимой, реформированной, с международными экспертами. Но сколько ни надевай на корову седло, она конем не станет. То есть сколько ни отбеливай людей, которые привыкли к лакшери жизни за сомнительные деньги, все равно пятна останутся. Вместе с тем, оказывается, что если ты в НАБУ и дружишь с Шабуниным и другими оплачиваемыми антикоррупционерами, можно незаконно обогащаться и мошенничать. Не бойся, не закроют – Шабунин прикроет", – подытожил Постернак.

Как сообщалось, вчера Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде залога размером почти 3 миллиона гривен и отстранения от должности детектива НАБУ Виталия Тебекина, которого подозревают в незаконном обогащении и сокрытии недвижимости.

Лилия Подоляк

