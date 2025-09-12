$41.310.10
Ексклюзив
10:50 • 2962 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 7686 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 14804 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 12077 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 13841 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 37220 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39286 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52406 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 81536 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 40087 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Шабунін назвав "помилкою у декларації" приховування квартири за 4 млн НАБУшником Тєбєкіним – експерт

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Політичний експерт Олег Постернак розкритикував Віталія Шабуніна за захист детектива НАБУ Тєбєкіна, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 4 млн грн. Суд обрав Тєбєкіну запобіжний захід у вигляді застави та відсторонив від посади.

Шабунін назвав "помилкою у декларації" приховування квартири за 4 млн НАБУшником Тєбєкіним – експерт
Віталій Тєбєкін

Детектива НАБУ спіймали на незаконному збагаченні та прихованій квартирі за 4 мільйони гривень, однак голова ЦПК Віталій Шабунін назвав це "помилкою в декларації". Як тільки згадують Бюро, в активіста вимикають антикорупційні рефлекси та вмикається корпоративна солідарність. Про це написав політичний експерт Олег Постернак.

Помилкою в декларації" назвав голова ЦПК Шабунін приховану квартиру детектива НАБУ Тєбєкіна, яка коштує 4 млн грн. І на цій підставі побіг всім доводити, що обвинуваченому у суді за таке треба призначати не 3 млн грн застави, а лише 60 тисяч. Про те, що батьки Тєбєкіна живуть на окупованій Луганщині й мають російські паспорти, "активіст" взагалі "забув"

– написав експерт.

На його думку, така поведінка Шабуніна зумовлена його тісними звʼязками з НАБУ.

"Як тільки згадують Бюро, у Шабуніна одразу вимикаються антикорупційні рефлекси та вмикається цілком зрозуміла, приземлена, корпоративна солідарність. Бо саме співпраця з НАБУ годує його останні 10 років. Тому про корупцію в НАБУ у "антикорупціонера" Шабуніна – омерта!", – повідомив він.

Експерт нагадав, що Тєбєкіна звинувачують у незаконному збагаченні та приховуванні дорогої нерухомості вартістю 4 млн грн. Йдеться про двокімнатну квартиру в Ужгороді, оформлену на матір близької знайомої детектива, написав він.

Він припустив, що квартира могла бути придбана за сумнівні доходи детектива.

"Підручний Шабуніна Тєбєкін не просто "помилився" в декларації, а збагатився і ретельно це приховував. Цікаво, а продаючи які саме справи він "заробив" на чергову квартиру? Чекаємо, що слідство це зʼясує", – наголосив Постернак.

За його словами, суд вирішив, що є всі підстави підозрювати Тєбєкіна у незаконному збагаченні та брехні в деклараціях. Тому йому призначили заставу в майже 3 мільйони гривень та відсторонили від посади.

Експерт звернув увагу на те, що директор НАБУ Кривонос до останнього "тримав оборону" за свого детектива, навіть казав, що були перевірки та нічого не виявили. А коли вже оголосили підозру, пообіцяв службове розслідування, написав він.

Історія про Тєбєкіна та Шабуніна, зазначив експерт, це не поодинокий факт – йдеться про системну проблему.

"НАБУ вдає кришталеву чистоту – незалежну, реформовану, з міжнародними експертами. Але скільки не одягай на корову сідло, вона конем не стане. Тобто скільки не відбілюй людей, які звикли до лакшері життя за сумнівні гроші, однаково плями залишаться. Разом з тим, виявляється, що якщо ти в НАБУ та товаришуєш з Шабуніним й іншими оплачуваними антикорупціонерами, можна незаконно збагачуватися та шахраювати. Не бійся, не закриють – Шабунін прикриє", – підсумував Постернак.

Як повідомлялося, вчора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром майже 3 мільйони гривень та відсторонення від посади детектива НАБУ Віталія Тєбєкіна, якого підозрюють у незаконному збагаченні та приховуванні нерухомості.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Луганська область
Національне антикорупційне бюро України
Ужгород
Київ