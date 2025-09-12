Шабунін назвав "помилкою у декларації" приховування квартири за 4 млн НАБУшником Тєбєкіним – експерт

Віталій Тєбєкін

Детектива НАБУ спіймали на незаконному збагаченні та прихованій квартирі за 4 мільйони гривень, однак голова ЦПК Віталій Шабунін назвав це "помилкою в декларації". Як тільки згадують Бюро, в активіста вимикають антикорупційні рефлекси та вмикається корпоративна солідарність. Про це написав політичний експерт Олег Постернак.

Помилкою в декларації" назвав голова ЦПК Шабунін приховану квартиру детектива НАБУ Тєбєкіна, яка коштує 4 млн грн. І на цій підставі побіг всім доводити, що обвинуваченому у суді за таке треба призначати не 3 млн грн застави, а лише 60 тисяч. Про те, що батьки Тєбєкіна живуть на окупованій Луганщині й мають російські паспорти, "активіст" взагалі "забув" – написав експерт.

На його думку, така поведінка Шабуніна зумовлена його тісними звʼязками з НАБУ.

"Як тільки згадують Бюро, у Шабуніна одразу вимикаються антикорупційні рефлекси та вмикається цілком зрозуміла, приземлена, корпоративна солідарність. Бо саме співпраця з НАБУ годує його останні 10 років. Тому про корупцію в НАБУ у "антикорупціонера" Шабуніна – омерта!", – повідомив він.

Експерт нагадав, що Тєбєкіна звинувачують у незаконному збагаченні та приховуванні дорогої нерухомості вартістю 4 млн грн. Йдеться про двокімнатну квартиру в Ужгороді, оформлену на матір близької знайомої детектива, написав він.

Він припустив, що квартира могла бути придбана за сумнівні доходи детектива.

"Підручний Шабуніна Тєбєкін не просто "помилився" в декларації, а збагатився і ретельно це приховував. Цікаво, а продаючи які саме справи він "заробив" на чергову квартиру? Чекаємо, що слідство це зʼясує", – наголосив Постернак.

За його словами, суд вирішив, що є всі підстави підозрювати Тєбєкіна у незаконному збагаченні та брехні в деклараціях. Тому йому призначили заставу в майже 3 мільйони гривень та відсторонили від посади.

Експерт звернув увагу на те, що директор НАБУ Кривонос до останнього "тримав оборону" за свого детектива, навіть казав, що були перевірки та нічого не виявили. А коли вже оголосили підозру, пообіцяв службове розслідування, написав він.

Історія про Тєбєкіна та Шабуніна, зазначив експерт, це не поодинокий факт – йдеться про системну проблему.

"НАБУ вдає кришталеву чистоту – незалежну, реформовану, з міжнародними експертами. Але скільки не одягай на корову сідло, вона конем не стане. Тобто скільки не відбілюй людей, які звикли до лакшері життя за сумнівні гроші, однаково плями залишаться. Разом з тим, виявляється, що якщо ти в НАБУ та товаришуєш з Шабуніним й іншими оплачуваними антикорупціонерами, можна незаконно збагачуватися та шахраювати. Не бійся, не закриють – Шабунін прикриє", – підсумував Постернак.

Як повідомлялося, вчора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром майже 3 мільйони гривень та відсторонення від посади детектива НАБУ Віталія Тєбєкіна, якого підозрюють у незаконному збагаченні та приховуванні нерухомості.