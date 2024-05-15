Северная Корея стоит за отмывание криптовалют на сумму более 147 млн долларов - Reuters

Северная Корея отмыла 147,5 миллионов долларов через платформу виртуальной валюты в начале весны 2024 года, а за последние 7 лет КНДР имела отношение к похищению около 3,6 миллиарда долларов с помощью кибератак.

Об этом говорится в конфиденциальном докладе ООН, передает Reuters и сообщает УНН.

Детали

Согласно конфиденциальному отчету ООН, Северная Корея якобы украла около 3,6 миллиарда долларов через кибератаки на криптокомпании за последние семь лет. В частности в конце 2023 года было похищено 147,5 миллионов долларов с криптовалютной биржи HTX.

Северная Корея отмыла 147,5 миллионов долларов через платформу виртуальной валюты tornado cash в марте после того, как похитила их в прошлом году с криптовалютной биржи - пишет Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад наблюдателей ООН по санкциям.

В документе, представленном в пятницу, наблюдатели сообщили комитету по санкциям Совета Безопасности ООН, что они расследовали 97 вероятных северокорейских кибератак на криптовалютные фирмы в период между 2017 и 2024 годами.

Наблюдатели также заявили, что, по данным стран-членов ООН и частных компаний, северокорейские ИТ-работники, работающие за рубежом, приносят "значительный доход стране".

Справка

Северная Корея, официально известная как Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), находится под санкциями ООН с 2006 года, и эти меры были усилены с годами в попытке сократить финансирование ее баллистических ракетных и ядерных программ.

США наложили санкции на Tornado Cash в 2022 году из-за обвинений в поддержке Северной Кореи. В 2023 году двум ее соучредителям было предъявлено обвинение в содействии отмыванию более 1 миллиарда долларов, в том числе для группы киберпреступников, связанной с Северной Кореей.

Напомним,

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