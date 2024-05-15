Северная Корея стоит за отмывание криптовалют на сумму более 147 млн долларов - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  82953 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  108251 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  142367 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  135842 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  156362 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152507 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131108 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175719 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210686 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215134 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

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9 мая 2024, 14:50  •  369109 просмотра

Северная Корея стоит за отмывание криптовалют на сумму более 147 млн долларов - Reuters

Северная Корея якобы отмыла 147,5 миллионов долларов, украденных с криптовалютной биржи через платформу виртуальной валюты Tornado Cash в марте 2024 года, в рамках усилий, направленных на похищение около 3,6 миллиардов долларов с помощью кибератак на криптовалютные фирмы за последние 7 лет.

Новости Мира •   •  8648 просмотра
Северная Корея стоит за отмывание криптовалют на сумму более 147 млн долларов - Reuters

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Энергосистема Украины остается в сложной ситуации, со значительным дефицитом. Только на этой неделе пришлось привлекать на помощь аварийный импорт из Европы на 20 ГВт-ч. Аварийные отключения электроэнергии для населения остаются возможными в вечерние пиковые часы.

Общество •   •  82946 просмотра
Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как удалось появиться на конкурсе в футболках Free Azovstal Defenders

Участница "Евровидения 2024" от Украины alyona alyona рассказала, как ей и ее команде удалось появиться на конкурсе в футболках "Free Azovstal Defenders", несмотря на запрет, надев их под другую одежду и быстро расстегнув во время съемок на камеру.

Общество •   •  8554 просмотра
Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как удалось появиться на конкурсе в футболках Free Azovstal Defenders

Люксовая яхта Медведчука получила статус украинского судна - АРМА

Арестованная 92-метровая яхта Royal Romance, которая ранее принадлежала Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна на которое распространяется юрисдикция Украины.

Экономика •   •  12021 просмотра
Люксовая яхта Медведчука получила статус украинского судна - АРМА

Threads запускает собственную программу проверки фактов

Новая социальная сеть Threads от компании Meta запустила собственную программу фактчекинга для выявления ложного контента на платформе.

Технологии •   •  7635 просмотра
Threads запускает собственную программу проверки фактов

Скорректировали двойной удар "Искандерами" по многоэтажке в Донецкой области: задержаны агенты рф

В Донецкой области Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу российской военной разведки в составе шести человек, которые корректировали ракетные удары, в частности двойной удар "Искандеров" по жилому дому в Покровске, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  10780 просмотра
Скорректировали двойной удар "Искандерами" по многоэтажке в Донецкой области: задержаны агенты рф

Примерно 10% киевлян ощутили на себе отключение света - Yasno

Около 10% жителей Киева вчера подверглись аварийным отключениям электроэнергии из-за дефицита, вызванного российской агрессией и атаками на украинские энергогенерирующие объекты, причем ограничения касались также и промышленности.

Экономика •   •  10592 просмотра
Примерно 10% киевлян ощутили на себе отключение света - Yasno

Google представил Project Gameface для управления в режиме "свободные руки", с помощью жестов или движений головы

Google представляет Project Gameface - код с открытым исходным кодом для разработчиков Android, который позволяет управлять громкой связью, жестами и движениями головы, используя мимику и камеру устройства.

Технологии •   •  8461 просмотра
Google представил Project Gameface для управления в режиме "свободные руки", с помощью жестов или движений головы

Хакеры рф активизировали атаки на мобильные устройства украинских военных

Согласно исследованию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, российские хакеры активизировали кибератаки на мобильные устройства украинских военных, используя вредоносное программное обеспечение, замаскированное под легальное, и распространяя его через мессенджеры.

Война •   •  10130 просмотра
Хакеры рф активизировали атаки на мобильные устройства украинских военных

Ситуация в энергетике: Украина привлекла аварийную помощь из трех стран, ограничения для промышленности будут применяться в течение суток

Украина привлекла аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии из-за дефицита мощностей после российских обстрелов. Ограничения на потребление электроэнергии для промышленности будут применяться в течение дня, чтобы избежать отключений.

Общество •   •  9270 просмотра
Ситуация в энергетике: Украина привлекла аварийную помощь из трех стран, ограничения для промышленности будут применяться в течение суток