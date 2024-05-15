Північна Корея стоїть за відмивання криптовалют на суму понад 147 млн доларів – Reuters
Київ • УНН
Північна Корея нібито відмила 147,5 мільйонів доларів, вкрадених з криптовалютної біржі через платформу віртуальної валюти Tornado Cash у березні 2024 року, в рамках зусиль, спрямованих на викрадення близько 3,6 мільярдів доларів за допомогою кібератак на криптовалютні фірми за останні 7 років.
Північна Корея відмила 147,5 мільйонів доларів через платформу віртуальної валюти на початку весни 2024 року, а за останні 7 років КНДР мала відношення до викрадення близько 3,6 мільярда доларів за допомогою кібератак.
Про це йдеться у конфіденційній доповіді ООН, передає Reuters та повідомляє УНН.
Деталі
Згідно з конфіденційним звітом ООН , Північна Корея нібито вкрала близько 3,6 мільярда доларів через кібератаки на криптокомпанії за останні сім років. Зокрема наприкінці 2023 року було викрадено 147,5 мільйонів доларів з криптовалютної біржі HTX.
Північна Корея відмила 147,5 мільйонів доларів через платформу віртуальної валюти tornado cash у березні після того, як викрала їх минулого року з криптовалютної біржі – пише Reuters із посиланням на конфіденційну доповідь спостерігачів ООН за санкціями.
У документі, представленому в п'ятницю, спостерігачі повідомили комітету з санкцій Ради Безпеки ООН, що вони розслідували 97 ймовірних північнокорейських кібератак на криптовалютні фірми в період між 2017 і 2024 роками.
Спостерігачі також заявили, що, за даними країн-членів ООН і приватних компаній, північнокорейські ІТ-працівники, які працюють за кордоном, приносять "значний дохід країні".
Довідка
Північна Корея, офіційно відома як Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР), перебуває під санкціями ООН з 2006 року, і ці заходи були посилені з роками в спробі скоротити фінансування її балістичних ракетних і ядерних програм.
США наклали санкції на Tornado Cash у 2022 році через звинувачення у підтримці Північної Кореї. У 2023 році двом її співзасновникам було пред'явлено звинувачення у сприянні відмиванню понад 1 мільярда доларів, у тому числі для групи кіберзлочинців, пов'язаної з Північною Кореєю.
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