Сербия планирует возобновить работу посольства в Киеве до конца года
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины сообщил о планах Сербии возобновить работу посольства в Киеве до конца года. Сербия поддерживает суверенитет Украины и участвует в Формуле мира.
До конца года Сербия планирует возобновить работу своего посольства в Киеве. Об этом по результатам встречи с сербским главой МИД Марко Джуричем заявил министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Детали
Мы ценим поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины и ее участие в Формуле мира. Я сообщал о российских ударах по нашей энергосистеме. Я приветствую решение Сербии восстановить свое посольство в Киеве уже в этом году
Напомним,
Как выяснили в Financial Times после вторжения России в Украину Сербия продала западным странам боеприпасов на сумму почти 800 миллионов евро, которые поставлялись ВСУ через третьих лиц.