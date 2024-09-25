Сербия планирует возобновить работу посольства в Киеве до конца года

До конца года Сербия планирует возобновить работу своего посольства в Киеве. Об этом по результатам встречи с сербским главой МИД Марко Джуричем заявил министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

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Мы ценим поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины и ее участие в Формуле мира. Я сообщал о российских ударах по нашей энергосистеме. Я приветствую решение Сербии восстановить свое посольство в Киеве уже в этом году - написал Сибига в X.

Напомним,

Как выяснили в Financial Times после вторжения России в Украину Сербия продала западным странам боеприпасов на сумму почти 800 миллионов евро, которые поставлялись ВСУ через третьих лиц.