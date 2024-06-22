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Сербія продала західним країнам боєприпасів на 800 млн євро, які потім опинилися в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 80131 перегляди

Після вторгнення росії в Україну Сербія продала західним країнам боєприпасів на суму майже 800 мільйонів євро, які поставлялися в Україну через третіх осіб, незважаючи на те, що офіційно вони не експортувалися ні в Україну, ні в росію.

Сербія продала західним країнам боєприпасів на 800 млн євро, які потім опинилися в Україні - ЗМІ

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Сербія продала західним країнам боєприпасів на майже 800 млн євро, які потім опинилися в Україні. Президент Сербії Александр Вучич заявляв, що йому не цікаво, куди попадають ці снаряди. Про це пише УНН з посиланням на The Financial Times.

Деталі

Як пише видання, експорт боєприпасів із Сербії, які надійшли в Україну через треті сторони з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, становить приблизно 800 мільйонів євро.

"Це частина нашого економічного відродження... Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати ні в Україну, ні в росію, але у нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та ін. Що вони з цим зрештою зроблять - це їхня робота. Навіть якщо я знаю куди потрапляють боєприпаси, це не моя робота. Моя робота полягає в тому, щоб ми законно поводилися зі своїми боєприпасами, щоб ми їх продавали. Мені потрібно піклуватися про своїх людей, і все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі у Києві і у москві. Це наші "брати-слов’яни", - заявив Вучич.

Видання зазначає, що Вучич протистояв тиску Заходу щодо прийняття режиму санкцій проти росії. Він також намагався підстрахуватися і тримати дистанцію між собою та президентом росії володимиром путіним.

"Європа та США роками працювали над тим, щоб віддалити Вучича від путіна", - сказав західний дипломат, додавши, що вирішальним гравцем був посол США Крістофер Гілл, який прибув до Белграда через місяць після повномасштабного вторгнення.

"Усі очікували, що Гілл воюватиме з Вучичем, але його єдина ціль - віддалити Белград від москви. Йому це вдалося. Вучич роками не зустрічався з путіним і навіть не дзвонив йому. І, звичайно, є питання поставок зброї, які потрапляють в Україну", - додав дипломат.

Видання додає, що участь Сербії в потоці боєприпасів в Україну достатньо завуальована, тому офіційні дані її не відображають. Кільський інститут світової економіки, який стежить за підтримкою України, не відслідковував сербську діяльність безпосередньо і не зустрічав систематичних доказів сербських внесків.

Нагадаємо

У травні прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич висловив підтримку Україні у її війні проти росії після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, але не взяв зобов’язань щодо санкцій проти москви.

Павло Башинський

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