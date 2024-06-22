С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, Сербия продала западным странам боеприпасов на почти 800 млн евро, которые затем оказались в Украине. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что ему не интересно, куда идут эти снаряды. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Financial Times.

Детали

Как пишет издание, экспорт боеприпасов из Сербии, поступивших в Украину через третьи стороны с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, составляет примерно 800 миллионов евро.

"Это часть нашего экономического возрождения... Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать ни в Украину, и в россию, но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и др. Что они в конечном итоге с этим сделают, так это их работа. Даже если я знаю куда попадают боеприпасы, это не моя работа. Моя работа - законно обращаться с боеприпасами, чтобы продавать их. Мне нужно заботиться о своих людях, и все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в москве. Это наши "братья-славяне", - заявил Вучич.

Издание отмечает, что Вучич противостоял давлению Запада относительно принятия режима санкций против россии. Он также пытался подстраховаться и держать дистанцию между собой и президентом россии владимиром путиным.

"Европа и США годами работали над тем, чтобы отдалить Вучича от путина", - сказал западный дипломат, добавив, что решающим игроком был посол США Кристофер Гилл, прибывший в Белград через месяц после полномасштабного вторжения.

"Все ожидали, что Гилл будет воевать с Вучичем, но его единственная цель - отдалить Белград от москвы. Ему это удалось. Вучич годами не встречался с путиным и даже не звонил ему. И, конечно, есть вопросы поставок оружия, которые попадают в Украину", - добавил дипломат.

Издание добавляет, что участие Сербии в потоке боеприпасов в Украине достаточно завуалировано, поэтому официальные данные ее не отражают. Кильский Институт мировой экономики, который следит за поддержкой Украины, не отслеживал сербскую деятельность напрямую и не встречал систематических доказательств сербских вкладов.

Напомним

В мае премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил поддержку Украине в ее войне против россии после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, но не взял обязательств по санкциям против москвы.