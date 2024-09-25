Сербія планує відновити роботу посольства в Києві до кінця року
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України повідомив про плани Сербії відновити роботу посольства в Києві до кінця року. Сербія підтримує суверенітет України та бере участь у Формулі миру.
До кінця року Сербія планує відновити роботу свого посольства в Києві. Про це за результатами зустрічі з сербським очільником МЗС Марко Джуричем заявив міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.
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Ми цінуємо підтримку Сербією суверенітету та територіальної цілісності України та її участь у Формулі миру. Я повідомляв про російські удари по нашій енергосистемі. Я вітаю рішення Сербії відновити своє посольство в Києві вже цього року
Нагадаємо
Як з'ясували у Financial Times після вторгнення росії в Україну Сербія продала західним країнам боєприпасів на суму майже 800 мільйонів євро, які постачалися ЗСУ через третіх осіб.