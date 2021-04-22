Сенат Чехии предложил разорвать соглашение о дружеских отношениях с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Члены верхней палаты чешского парламента, сената, приняли резолюцию, предлагающую правительству разорвать соглашение между Чешской Республикой и Россией о дружественных отношениях и сотрудничестве, а также сократить количество сотрудников российской дипмиссии до одного, передает УНН со ссылкой на чешское телевидение ČT24.
Детали
Так, комитет сената по иностранным делам, который также занимается вопросами безопасности, призвал правительство разорвать соглашение между Чешской Республикой и Россией о дружественных отношениях и сотрудничестве, опубликовать всю информацию о нападении в Врбетице, что не является секретной, исключить участие российских представителей в строительстве атомной электростанции или иной критической инфраструктуры.
Отмечается, что комитет также рекомендовал правительству предложить, чтобы нападение в Врбетице обсуждались Советом безопасности ООН и чтобы количество сотрудников российского посольства в Праге было сокращена до одного.
Представитель другого комитета, сенатор Радуан Нвелати призвал квалифицировать взрыв в Врбетице "как акт государственного терроризма против одного государства ЕС и, следовательно, как террористический акт против всего ЕС", отмечается в сообщении.
Резолюцию поддержали 67 из 72 присутствующих сенаторов.
Дополнение
Нижняя палата парламента Чехии во вторник, 20 апреля, приняла постановление, в котором поддержала высылку 18 российских дипломатов, призвала правительство существенно сократить количество представителей в посольстве России в Праге, а также требовать от РФ компенсации за взрыв в Врбетице, который депутаты считают "террористической атакой специальных подразделений российской военной разведки".
Контекст
Власти Чехии на выходных объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешских властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.