Сенат Чехії запропонував розірвати угоду про дружні відносини з Росією

Деталі

Так, комітет сенату у закордонних справах, який також займається питаннями безпеки, закликав уряд розірвати угоду між Чеською Республікою та Росією про дружні відносини і співробітництво, опублікувати всю інформацію про напад у Врбетицях, яка не є секретною, унеможливити участь російських представників у будівництві атомної електростанції або іншої критичної інфраструктури.

Відзначається, що комітет також рекомендував уряду запропонувати, щоб напад у Врбетицях було обговорено Радою безпеки ООН і щоб кількість співробітників російського посольства в Празі була скорочена до одного.

Представник іншого комітету сенату, сенатор Радуан Нвелаті закликав кваліфікувати вибух в Врбетицях ”як акт державного тероризму проти однієї держави ЄС і, отже, як терористичний акт проти всього ЄС“, наголошується в повідомленні.

Резолюцію підтримали 67 з 72 присутніх сенаторів.

Доповнення

Нижня палата парламенту Чехії у вівторок, 20 квітня, ухвалила постанову, у якій підтримала висилку 18 російських дипломатів, закликала уряд істотно скоротити кількість представників в посольстві Росії в Празі, а також вимагати від РФ компенсації за вибух в Врбетицях, який депутати вважають “терористичною атакою спеціальних підрозділів російської військової розвідки”.

Контекст

Влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів в селі Врбетице в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ — Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.