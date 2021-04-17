Чеська поліція оголосила в розшук "туристів" з Солсбері Петрова і Боширова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Поліція Чехії оголосила в розшук передбачуваних співробітників ГУ Генштабу Міноборони РФ (колишнє російське ГРУ) Олександра Петрова і Руслана Боширова, йдеться в повідомленні відомства. Цих же осіб британська розвідка підозрює у причетності до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері, передає УНН.
Що відомо
Розшук оголошено “у зв’язку з розслідуванням обставин тяжкого злочину”, проте інші подробиці справи поліція не розкрила. Відомство попросило громадян, що мають інформацію про пересування цих людей, зв’язатися з нею.
Повідомляється, що в жовтні 2014 року і, зокрема 16 жовтня, Петров і Боширов приїжджали до Праги, потім — в Злинський край.
Контекст
16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злінського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів. В результаті загинули двоє людей.
Що передувало
У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів. Зокрема, за його словами, є підстави вважати, що до вибухів причетні співробітники ГРУ.
Після цього МЗС Чехії заявило про висилку 18 російських дипломатів.