Чеська поліція оголосила в розшук "туристів" з Солсбері Петрова і Боширова

Що відомо

Розшук оголошено “у зв’язку з розслідуванням обставин тяжкого злочину”, проте інші подробиці справи поліція не розкрила. Відомство попросило громадян, що мають інформацію про пересування цих людей, зв’язатися з нею.

Повідомляється, що в жовтні 2014 року і, зокрема 16 жовтня, Петров і Боширов приїжджали до Праги, потім — в Злинський край.

Контекст

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злінського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів. В результаті загинули двоє людей.

Що передувало

У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів. Зокрема, за його словами, є підстави вважати, що до вибухів причетні співробітники ГРУ.

Після цього МЗС Чехії заявило про висилку 18 російських дипломатів.