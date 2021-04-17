Чешская полиция объявила в розыск "туристов" из Солсбери Петрова и Боширова
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее российское ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова, говорится в сообщении ведомства. Этих же лиц британская разведка подозревает в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает УНН.
Что известно
Розыск объявлен “в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления”, однако другие подробности дела полиция не раскрыла. Ведомство попросило граждан, имеющих информацию о передвижении этих людей, связаться с ней.
Сообщается, что в октябре 2014 года и, в частности 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Прагу, затем — в Злинский край.
Контекст
16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов. В результате погибли два человека.
Что предшествовало
В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила российский след в организации взрывов. В частности, по его словам, есть основания полагать, что к взрывам причастны сотрудники ГРУ.
После этого МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов.