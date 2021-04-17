Чехія вишле 18 російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. МЗС Чехії заявив про висилку 18 російських дипломатів, передає видання Novinky з посиланням на міністра закордонних справ країни Яна Гамачека, інформує УНН.
Деталі
За його словами, ці люди були ідентифіковані як співробітники російських ГРУ і Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Дипломатам дали 48 годин на те, щоб покинути Чехію.
Посольство Росії в Празі повідомило, що чеська сторона повідомила російську про висилку співробітників дипмісії, пишуть росЗМІ. “Так, чеська сторона нас повідомила. Посла викликають сьогодні в МЗС Чехії ”, - відзначили в посольстві.
Що передувало
Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило 15 квітня, що викликало посла Росії у Лондоні, щоб висловити “глибоку стурбованість” через її “зловмисні дії”.