МЗС Британії викликало посла Росії через дії Москви

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило 15 квітня, що викликало посла Росії у Лондоні, щоб висловити “глибоку стурбованість” через її “зловмисні дії”. Про це пише “Радіо Свобода” із посиланням на міністерство, передає УНН.

Деталі

Як пояснили у міністерстві, йдеться про “кібервторгнення, втручання у демократичні процеси та нарощування збройних сил поблизу українського кордону та у незаконно анексованому Криму”.

Наголошується, що уряд сполученого королівства висловив послу свою підтримку рішення президента США Джо Байдена запровадити санкції проти Росії. Заступник глави МЗС Філіп Бартон повідомив російському дипломату, що, за їхніми оцінками, саме російські спецслужби стоять за кібератакою SolarWinds.

Бартон також висловив стурбованість щодо недавнього нарощування Росією військ біля українського кордону та в окупованому нею Криму. Він назвав такі дії Росії “небезпечними та дестабілізуючими”.

Цитата

“Росія має свої припинити провокації і знизити напруженість у відповідності зі своїми міжнародними зобов’язаннями”, — заявив Бартон.

Санкції, про які Білий дім оголосив у четвер, були запроваджені через дії Росії, які США характеризують як “шкідливі” — зокрема кібератаки, втручання у вибори в США, пропозицію винагороди за життя американських військових в Афганістані, порушення міжнародного права, в тому числі окупація Криму.

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Санкції передбачають, зокрема, заборону на операції з держборгом Росії на первинному ринку. Також до списку санкцій внесли низку фізичних осіб та компаній.

Реакції сторін

У Москві різко відреагували на нові санкції США, заявивши, що на них буде жорстка відповідь.

Союзники по Північноатлантичному альянсу висловили підтримку рішенню Сполучених Штатів запровадити санкції проти Росії.

Раніше Сполучені Штати повідомили Туреччину про відправку двох військових кораблів в Чорне море два тижні тому на фоні зростання напруженості в Україні.

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