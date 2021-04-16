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МИД Британии вызвал посла России из-за действий Москвы

МИД Британии вызвал посла России из-за действий Москвы

Киев  •  УНН

 • 19060 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Великобритании сообщило 15 апреля, что вызвало посла России в Лондоне, чтобы выразить "глубокую обеспокоенность" за ее "злонамеренные действия". Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на министерство, передает УНН.

Детали

Как пояснили в министерстве, речь идет о “кибервторжении, вмешательстве в демократические процессы и наращивании вооруженных сил вблизи украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму”.

Отмечается, что правительство соединенного королевства выразило послу свою поддержку решения президента США Джо Байдена ввести санкции против России. Заместитель главы МИД Филипп Бартон сообщил российскому дипломату, что, по их оценкам, именно российские спецслужбы стоят за кибератакой SolarWinds.

Бартон также выразил обеспокоенность недавним наращиванием Россией войск у украинской границы и в оккупированном нею Крыму. Он назвал такие действия России “опасными и дестабилизирующими”.

Цитата

“Россия должна прекратить свои провокации и снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами”, — заявил Бартон.

Санкции, о которых Белый дом объявил в четверг, были введены из-за действий России, США характеризуют как “вредные” — в частности кибератаки, вмешательство в выборы в США, предложение вознаграждения при жизни американских военных в Афганистане, нарушение международного права, в том числе оккупация Крыму.

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Санкции предусматривают, в частности, запрет на операции с госдолгом России на первичном рынке. Также в список санкций внесли ряд физических лиц и компаний.

Реакции сторон

В Москве резко отреагировали на новые санкции США, заявив, что на них будет жесткий ответ.

Союзники по Североатлантическому альянсу выразили поддержку решению США ввести санкции против России.

Ранее Соединенные Штаты сообщили Турцию о отправку двух военных кораблей в Черное море две недели назад на фоне роста напряженности в Украине.

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