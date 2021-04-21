В Чехии хотят потребовать от России компенсации за взрыв в Врбетице
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Нижняя палата парламента Чехии во вторник, 20 апреля, приняла постановление, в котором поддержала высылку 18 российских дипломатов, призвала правительство существенно сократить количество представителей в посольстве России в Праге, а также потребовать от РФ компенсации за взрыв в Врбетице, который депутаты считают “террористической атакой специальных подразделений российской военной разведки”, передает УНН со ссылкой на České noviny.
Детали
Так, по мнению чешских депутатов, правительство должно ограничить количество сотрудников в посольстве Российской Федерации по принципу взаимности. Согласно парламентской резолюции, правительство страны также должно требовать, чтобы Россия была привлечена к ответственности за нападение на склад боеприпасов в Врбетицех, а также требовать от страны финансовую компенсацию.
При этом, по мнению депутатов, правительство не должно допускать участия российских компаний в запланированном строительстве АЭС или других элементов критической инфраструктуры, говорится в постановлении.
Контекст
Власти Чехии на выходных объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова.
В МИД РФ выразили чешской власти протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.