У Чехії хочуть вимагати від Росії компенсації за вибух в Врбетицях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Нижня палата парламенту Чехії у вівторок, 20 квітня, ухвалила постанову, у якій підтримала висилку 18 російських дипломатів, закликала уряд істотно скоротити кількість представників в посольстві Росії в Празі, а також вимагати від РФ компенсації за вибух в Врбетицях, який депутати вважають "терористичною атакою спеціальних підрозділів російської військової розвідки", передає УНН з посиланням на České noviny.
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Так, на думку чеських депутатів, уряд повинен обмежити кількість співробітників в посольстві Російської Федерації за принципом взаємності. Згідно з парламентською резолюцією, уряд країни також має вимагати, щоб Росія була притягнута до відповідальності за напад на склад боєприпасів в Врбетицях, а також вимагати від країни фінансову компенсацію.
Водночас, на думку депутатів, уряд не повинен допускати участі російських компаній у запланованому будівництві АЕС або інших елементів критичної інфраструктури, йдеться в постанові.
Контекст
Влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетице в 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.
Чехію у її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.