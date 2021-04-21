У Чехії хочуть вимагати від Росії компенсації за вибух в Врбетицях

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Так, на думку чеських депутатів, уряд повинен обмежити кількість співробітників в посольстві Російської Федерації за принципом взаємності. Згідно з парламентською резолюцією, уряд країни також має вимагати, щоб Росія була притягнута до відповідальності за напад на склад боєприпасів в Врбетицях, а також вимагати від країни фінансову компенсацію.

Водночас, на думку депутатів, уряд не повинен допускати участі російських компаній у запланованому будівництві АЕС або інших елементів критичної інфраструктури, йдеться в постанові.

Контекст

Влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетице в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію у її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.