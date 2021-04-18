"Добре знаємо методи РФ": Кулеба заявив про підтримку дій Чехії у "справі Врбетиців"

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"Україна підтримує дії Чеської Республіки у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання", - написав Кулеба.

Україна підтримує дії Чеської Республіки у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання.

Що сталося

У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетице Злінського краю у 2014 році. Зокрема, за його словами, є підстави вважати, що до вибухів причетні співробітники ГРУ.

МЗС Чехії заявило про висилку 18 російських дипломатів.

Поліція Чехії оголосила в розшук ймовірних співробітників ГУ Генштабу Міноборони РФ (колишнє російське ГРУ) Олександра Петрова і Руслана Боширова. Цих же осіб британська розвідка підозрює у причетності до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері. Розшук оголошено “у зв’язку з розслідуванням обставин тяжкого злочину”, проте інші подробиці справи поліція не розкрила. Повідомляється, що в жовтні 2014 року і, зокрема 16 жовтня, Петров і Боширов приїжджали до Праги, потім — в Злінський край.

16 жовтня 2014 року вибухнув склад № 16 в Врбетицях Злінського краю, другий склад № 12 - 3 грудня того ж року. У результаті першого вибуху загинули дві людини. Обидва склади були орендовані остравською компанією Imex Group.