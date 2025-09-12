$41.310.10
Семья подозреваемого помогла задержать убийцу Чарли Кирка - губернатор Юты

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Тайлера Робинсона, подозреваемого в убийстве Чарли Кирка, задержали благодаря информации от его семьи. Губернатор Юты Спенсер Кокс подчеркнул ключевую роль семьи в расследовании.

Семья подозреваемого помогла задержать убийцу Чарли Кирка - губернатор Юты

Подозреваемый по делу об убийстве Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, задержан благодаря информации, предоставленной семьей потерпевшего. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс объявил об этом на пресс-конференции, подчеркнув значение семейного вмешательства в расследование, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Доброе утро, дамы и господа, мы его поймали

– так начал свое заявление Кокс.

По его словам, семья Тайлера Робинсона сыграла ключевую роль в разоблачении подозреваемого. 

Член семьи Тайлера Робинсона обратился к другу семьи, который связался с офисом шерифа округа Вашингтон с информацией о том, что Робинсон признался им или намекнул, что совершил инцидент 

– отметил губернатор.

Фраза "мы его поймали" стала символичной и, как считают наблюдатели, является намеренной отсылкой к заявлению Л. Пола Бремера, тогдашнего главы Временной коалиционной администрации в Ираке, когда он в 2003 году объявил о захвате Саддама Хусейна американскими войсками.

Арест подозреваемого стал результатом совместных усилий правоохранителей и семьи пострадавшего, а расследование продолжается.

Напомним

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.   

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.  

Полиция США установила, что лицо, которое было задержано после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.

В США освободили задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Расследование продолжается, информация будет публиковаться для прозрачности.

22-летний Тайлер Робинсон, уроженец Юты 2003 года рождения, является подозреваемым в стрельбе, в результате которой погиб консервативный активист Чарли Кирк.

Степан Гафтко

Новости Мира
Юта
Ирак
Соединённые Штаты