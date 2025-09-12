Семья подозреваемого помогла задержать убийцу Чарли Кирка - губернатор Юты

Подозреваемый по делу об убийстве Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, задержан благодаря информации, предоставленной семьей потерпевшего. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс объявил об этом на пресс-конференции, подчеркнув значение семейного вмешательства в расследование, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Доброе утро, дамы и господа, мы его поймали – так начал свое заявление Кокс.

По его словам, семья Тайлера Робинсона сыграла ключевую роль в разоблачении подозреваемого.

Член семьи Тайлера Робинсона обратился к другу семьи, который связался с офисом шерифа округа Вашингтон с информацией о том, что Робинсон признался им или намекнул, что совершил инцидент – отметил губернатор.

Фраза "мы его поймали" стала символичной и, как считают наблюдатели, является намеренной отсылкой к заявлению Л. Пола Бремера, тогдашнего главы Временной коалиционной администрации в Ираке, когда он в 2003 году объявил о захвате Саддама Хусейна американскими войсками.

Арест подозреваемого стал результатом совместных усилий правоохранителей и семьи пострадавшего, а расследование продолжается.

Напомним

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.

Полиция США установила, что лицо, которое было задержано после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.

В США освободили задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Расследование продолжается, информация будет публиковаться для прозрачности.

22-летний Тайлер Робинсон, уроженец Юты 2003 года рождения, является подозреваемым в стрельбе, в результате которой погиб консервативный активист Чарли Кирк.