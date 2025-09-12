Родина підозрюваного допомогла затримати вбивцю Чарлі Кірка - губернатор Юти

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 1780 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 5032 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 18139 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 18762 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 18127 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 29820 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 18759 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 16933 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39818 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40482 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.7м/с
32%
756мм
Популярнi новини
Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Прикарпатті: що відомо12 вересня, 05:38 • 8346 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня09:04 • 5710 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 17597 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12:14 • 3922 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 9158 перегляди
Публікації
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 1780 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 1092 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 5032 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 18139 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 17720 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Олександр Сирський
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Італія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 5032 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 32576 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 79535 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 42009 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 47914 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Іскандер (ОТРК)
Безпілотний літальний апарат
Свіфт

Родина підозрюваного допомогла затримати вбивцю Чарлі Кірка - губернатор Юти

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Тайлера Робінсона, підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, затримали завдяки інформації від його родини. Губернатор Юти Спенсер Кокс наголосив на ключовій ролі сім'ї у розслідуванні.

Родина підозрюваного допомогла затримати вбивцю Чарлі Кірка - губернатор Юти

Підозрюваного у справі вбивства Чарлі Кірка Тайлера Робінсона, затримано завдяки інформації, наданій родиною потерпілого. Губернатор штату Юта Спенсер Кокс оголосив про це на пресконференції, підкресливши значення сімейного втручання у розслідування, передає УНН із посиланням на Sky News.

Доброго ранку, пані та панове, ми його спіймали

– так розпочав свою заяву Кокс.

За його словами, родина Тайлера Робінсона відіграла ключову роль у викритті підозрюваного. 

Член родини Тайлера Робінсона звернувся до друга родини, який зв’язався з офісом шерифа округу Вашингтон з інформацією про те, що Робінсон зізнався їм або натякнув, що скоїв інцидент 

– зазначив губернатор.

Фраза "ми його спіймали" стала символічною і, як вважають спостерігачі, є навмисним відсиланням до заяви Л. Пола Бремера, тодішнього голови Тимчасової коаліційної адміністрації в Іраку, коли він у 2003 році оголосив про захоплення Саддама Хусейна американськими військами.

Арешт підозрюваного став результатом спільних зусиль правоохоронців і родини постраждалого, а розслідування триває.

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.   

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.  

Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.

У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.

22-річний Тайлер Робінсон, уродженець Юти 2003 року народження, є підозрюваним у стрілянині, внаслідок якої загинув консервативний активіст Чарлі Кірк.

Степан Гафтко

Новини Світу
Юта
Ірак
Сполучені Штати Америки