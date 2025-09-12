Родина підозрюваного допомогла затримати вбивцю Чарлі Кірка - губернатор Юти
Тайлера Робінсона, підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, затримали завдяки інформації від його родини. Губернатор Юти Спенсер Кокс наголосив на ключовій ролі сім'ї у розслідуванні.
Підозрюваного у справі вбивства Чарлі Кірка Тайлера Робінсона, затримано завдяки інформації, наданій родиною потерпілого. Губернатор штату Юта Спенсер Кокс оголосив про це на пресконференції, підкресливши значення сімейного втручання у розслідування, передає УНН із посиланням на Sky News.
Доброго ранку, пані та панове, ми його спіймали
За його словами, родина Тайлера Робінсона відіграла ключову роль у викритті підозрюваного.
Член родини Тайлера Робінсона звернувся до друга родини, який зв’язався з офісом шерифа округу Вашингтон з інформацією про те, що Робінсон зізнався їм або натякнув, що скоїв інцидент
Фраза "ми його спіймали" стала символічною і, як вважають спостерігачі, є навмисним відсиланням до заяви Л. Пола Бремера, тодішнього голови Тимчасової коаліційної адміністрації в Іраку, коли він у 2003 році оголосив про захоплення Саддама Хусейна американськими військами.
Арешт підозрюваного став результатом спільних зусиль правоохоронців і родини постраждалого, а розслідування триває.
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.
Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.
Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.
Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.
У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.
22-річний Тайлер Робінсон, уродженець Юти 2003 року народження, є підозрюваним у стрілянині, внаслідок якої загинув консервативний активіст Чарлі Кірк.