"Сейчас надо делать все для разрешения ситуации": Брюсселю и Варшаве передали предложения для урегулирования на границе - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский заявил, что его правительство подало предложения в Европейскую комиссию и Польшу по решению проблем на украинско-польской границе, где польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков.
Украинское правительство подготовило предложения, как решить проблемные вопросы на границе с Польшей. Они уже переданы Европейской комиссии и коллегам из Польши. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает корреспондент УНН.
Правительство Украины подготовило предложения, как решить проблемные вопросы на границе с Польшей. И предложения были переданы Еврокомиссии, были озвучены коллегам из Польши. Сейчас надо делать все, чтобы ситуация была решена. Решена спокойно, прагматично, и чтобы соответствующие предложения заработали
Президент поблагодарил всех украинских аграриев и всех предпринимателей за понимание имеющихся вызовов и за очень достойное поведение на границе Украины.
Напомним
Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2200 грузовиков.
"Сейчас надо делать все для разрешения ситуации": Брюсселю и Варшаве передали предложения для урегулирования на границе - Зеленский
Президент Украины Зеленский заявил, что его правительство подало предложения в Европейскую комиссию и Польшу по решению проблем на украинско-польской границе, где польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков.
Активисты подняли флаг Украины на вершину крымской горы
26 февраля активисты движения "Желтая лента" подняли украинский флаг на вершину крымской горы в День сопротивления российской оккупации Крыма.
Зеленский призвал парламент как можно быстрее принять закон о реформе БЭБ
Зеленский призывает парламент как можно быстрее принять закон о реформировании Бюро экономической безопасности, чтобы дать больше уверенности бизнесу.
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ.
Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ
В прошлом году рекордное количество россиян - 5750 - попросили убежища в Южной Корее, что более чем в пять раз больше, чем в 2022 году.
Зеленский подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земли
Президент Зеленский подписал закон, который упрощает процесс изменения целевого назначения земли, чтобы быстрее привлекать инвестиции для восстановления Украины.
Зеленский поручил разработать программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественного бизнеса
Президент Зеленский поручил Кабинету Министров разработать программу возврата средств "Покупай украинское", чтобы поддержать местный бизнес и сохранить украинские деньги в обращении в стране.
Украина усиливает линию обороны на Авдеевском направлении - Тарнавский
Российско-оккупационные войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврическом направлении, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
"Новые инструменты этой войны": Боррель собирается предложить ЕС создать фонд помощи Украине для разработки дронов и ИИ
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложит сосредоточить помощь ЕС Украине на разработке беспилотников и искусственного интеллекта как новых инструментов в войне против россии.
СБУ задержала жителя Николаевщины, который во время оккупации обустроил полевую кухню для боевиков кадырова
Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, который во время боев за Николаев и оккупации части области кормил кадыровцев и ремонтировал им технику. После освобождения Николаевщины коллаборант скрывался в Хмельницком.