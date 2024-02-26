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"Сейчас надо делать все для разрешения ситуации": Брюсселю и Варшаве передали предложения для урегулирования на границе - Зеленский

"Сейчас надо делать все для разрешения ситуации": Брюсселю и Варшаве передали предложения для урегулирования на границе - Зеленский

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 12:36  •  12083 просмотра

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Президент Украины Зеленский заявил, что его правительство подало предложения в Европейскую комиссию и Польшу по решению проблем на украинско-польской границе, где польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков.

Украинское правительство подготовило предложения, как решить проблемные вопросы на границе с Польшей. Они уже переданы Европейской комиссии и коллегам из Польши. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает корреспондент УНН.

Правительство Украины подготовило предложения, как решить проблемные вопросы на границе с Польшей. И предложения были переданы Еврокомиссии, были озвучены коллегам из Польши. Сейчас надо делать все, чтобы ситуация была решена. Решена спокойно, прагматично, и чтобы соответствующие предложения заработали

- сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех украинских аграриев и всех предпринимателей за понимание имеющихся вызовов и за очень достойное поведение на границе Украины.

Напомним

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2200 грузовиков.

Павел Башинский

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
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