"Сейчас надо делать все для разрешения ситуации": Брюсселю и Варшаве передали предложения для урегулирования на границе - Зеленский

Украинское правительство подготовило предложения, как решить проблемные вопросы на границе с Польшей. Они уже переданы Европейской комиссии и коллегам из Польши. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает корреспондент УНН.

Правительство Украины подготовило предложения, как решить проблемные вопросы на границе с Польшей. И предложения были переданы Еврокомиссии, были озвучены коллегам из Польши. Сейчас надо делать все, чтобы ситуация была решена. Решена спокойно, прагматично, и чтобы соответствующие предложения заработали - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех украинских аграриев и всех предпринимателей за понимание имеющихся вызовов и за очень достойное поведение на границе Украины.

Напомним

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2200 грузовиков.