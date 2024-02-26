"Зараз треба робити все для вирішення ситуації": Брюсселю та Варшаві передали пропозиції для врегулювання на кордоні - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Зеленський заявив, що його уряд подав пропозиції до Європейської комісії та Польщі щодо вирішення проблем на українсько-польському кордоні, де польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок.
Український уряд підготував пропозиції, як вирішити проблемні питання на кордоні з Польщею. Вони вже передані Європейській комісії та колегам з Польщі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Зроблено в Україні", передає кореспондент УНН.
Уряд України підготував пропозиції, як вирішити проблемні питання на кордоні з Польщею. І пропозиції були передані Єврокомісії, були озвучені колегам із Польщі. Зараз треба робити все, щоб ситуація була вирішена. Вирішена спокійно, прагматично, і щоб відповідні пропозиції запрацювали
Президент подякував усім українським аграріям і всім підприємцям за розуміння наявних викликів і за дуже достойну поведінку на кордоні України.
Нагадаємо
Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажівок біля шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до України стоять близько 2200 вантажівок.