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SEC при администрации Трампа запускает "криптовалютную рабочую группу": подробности

SEC при администрации Трампа запускает "криптовалютную рабочую группу": подробности

Киев  •  УНН

 • 5021 просмотра

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SEC под руководством Трампа формирует криптовалютную рабочую группу для разработки четкой нормативной базы. Инициатива направлена на обеспечение прозрачности $3,7-триллионного рынка криптовалют.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Дональда Трампа создает "криптовалютную целевую группу", целью которой является "разработка всеобъемлющей и четкой нормативной базы для криптоактивов". Об этом сообщает CNBC, передает УНН.

Детали

По информации CNBC, во вторник, 21 января администрация Дональда Трампа объявила о первом реальном шаге в направлении снижения регуляции для криптовалютной индустрии, представив инициативу по созданию общей регуляторной базы для цифровых активов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что исполняющий обязанности председателя Марк Уэда запустил "криптовалютную рабочую группу", которая сосредоточится на обеспечении прозрачности для рынка криптовалют, объем которого оценивается в $3,7 триллиона. Руководить инициативой будет комиссар SEC Гестер Пирс.

По заявлению SEC, задачей комиссии будет разработка четкого набора правил, а также решение вопросов, связанных с регистрацией монет.

Мы с нетерпением ждем возможности работать бок о бок с общественностью для создания нормативно-правовой среды, которая защищает инвесторов, способствует формированию капитала, способствует целостности рынка и поддерживает инновации

- сказала Пирс.

После этого объявления курс биткоина вырос примерно на 2,4% и превысил 106 тысяч долларов.

Отмечается, что незадолго до своей инаугурации Трамп отметил свою поддержку цифровых валют, выпустив собственную мем-монету под названием $TRUMP, тогда как первая леди Мелания Трамп выпустила мем-монету под названием $Melania. Оба токена быстро выросли в цене, прежде чем резко упали.

Взгляд Белого дома на криптовалюту резко отличается от взглядов Джо Байдена, когда тот был президентом. Тогдашний глава SEC Гэри Генслер считался врагом отрасли

- говорится в заметке CNBC.

Криптовалютная рабочая группа планирует организовывать общественные слушания и привлекать мнения различных заинтересованных сторон, включая инвесторов, ученых и лидеров отрасли. Также планируется сотрудничество с другими федеральными агентствами, такими как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), для унификации регуляций.

Напомним

Дональд Трамп планировал создать консультативный совет по криптовалютам в начале своего президентства. Новый орган будет иметь до 20 членов и будет помогать правительству в формировании благоприятной политики для крипторынка.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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