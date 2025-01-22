SEC при администрации Трампа запускает "криптовалютную рабочую группу": подробности
Киев • УНН
SEC под руководством Трампа формирует криптовалютную рабочую группу для разработки четкой нормативной базы. Инициатива направлена на обеспечение прозрачности $3,7-триллионного рынка криптовалют.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Дональда Трампа создает "криптовалютную целевую группу", целью которой является "разработка всеобъемлющей и четкой нормативной базы для криптоактивов". Об этом сообщает CNBC, передает УНН.
Детали
По информации CNBC, во вторник, 21 января администрация Дональда Трампа объявила о первом реальном шаге в направлении снижения регуляции для криптовалютной индустрии, представив инициативу по созданию общей регуляторной базы для цифровых активов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что исполняющий обязанности председателя Марк Уэда запустил "криптовалютную рабочую группу", которая сосредоточится на обеспечении прозрачности для рынка криптовалют, объем которого оценивается в $3,7 триллиона. Руководить инициативой будет комиссар SEC Гестер Пирс.
По заявлению SEC, задачей комиссии будет разработка четкого набора правил, а также решение вопросов, связанных с регистрацией монет.
Мы с нетерпением ждем возможности работать бок о бок с общественностью для создания нормативно-правовой среды, которая защищает инвесторов, способствует формированию капитала, способствует целостности рынка и поддерживает инновации
После этого объявления курс биткоина вырос примерно на 2,4% и превысил 106 тысяч долларов.
Отмечается, что незадолго до своей инаугурации Трамп отметил свою поддержку цифровых валют, выпустив собственную мем-монету под названием $TRUMP, тогда как первая леди Мелания Трамп выпустила мем-монету под названием $Melania. Оба токена быстро выросли в цене, прежде чем резко упали.
Взгляд Белого дома на криптовалюту резко отличается от взглядов Джо Байдена, когда тот был президентом. Тогдашний глава SEC Гэри Генслер считался врагом отрасли
Криптовалютная рабочая группа планирует организовывать общественные слушания и привлекать мнения различных заинтересованных сторон, включая инвесторов, ученых и лидеров отрасли. Также планируется сотрудничество с другими федеральными агентствами, такими как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), для унификации регуляций.
Напомним
Дональд Трамп планировал создать консультативный совет по криптовалютам в начале своего президентства. Новый орган будет иметь до 20 членов и будет помогать правительству в формировании благоприятной политики для крипторынка.