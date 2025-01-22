SEC за адміністрації Трампа запускає "криптовалютну робочу групу": подробиці

Комісія з цінних паперів та бірж ДональдаТрампа створює "криптовалютну цільову групу", метою якої є "розробка всеосяжної та чіткої нормативної бази для криптоактивів". Про це повідомляє CNBC, передає УНН.

Деталі

За інформацією CNBC, у вівторок, 21 січня адміністрація Дональда Трампа оголосила про перший реальний крок у напрямку зниження регуляції для криптовалютної індустрії, представивши ініціативу зі створення загальної регуляторної бази для цифрових активів.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) повідомила, що виконувач обов’язків голови Марк Уеда запустив "криптовалютну робочу групу", яка зосередиться на забезпеченні прозорості для ринку криптовалют, обсяг якого оцінюється у $3,7 трильйона. Керувати ініціативою буде комісар SEC Гестер Пірс.

За заявою SEC, завданням комісії буде розробка чіткого набору правил, а також вирішення питань, пов'язаних із реєстрацією монет.

Ми з нетерпінням чекаємо можливості працювати пліч-о-пліч з громадськістю для створення нормативно-правового середовища, яке захищає інвесторів, сприяє формуванню капіталу, сприяє цілісності ринку та підтримує інновації - сказала Пірс.

Після цього оголошення курс біткоїну зріс приблизно на 2,4% і перевищив 106 тисяч доларів.

Зазначається, що незадовго до своєї інавгурації Трамп наголосив на своїй підтримці цифрових валют, випустивши власну мем-монету під назвою $TRUMP, тоді як перша леді Меланія Трамп випустила мем-монету під назвою $Melania. Обидва токени швидко зросли в ціні, перш ніж різко впали.

Погляд Білого дому на криптовалюту різко відрізняється від поглядів Джо Байдена, коли той був президентом. Тодішній голова SEC Гері Генслер вважався ворогом галузі - йдеться у дописі CNBC.

Криптовалютна робоча група планує організовувати громадські слухання та залучати думки різних зацікавлених сторін, включаючи інвесторів, науковців та лідерів галузі. Також планується співпраця з іншими федеральними агентствами, такими як Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), для уніфікації регуляцій.

Нагадаємо

Дональд Трамп планував створити консультативну раду з криптовалют на початку свого президентства. Новий орган матиме до 20 членів та допомагатиме уряду у формуванні сприятливої політики для крипторинку.