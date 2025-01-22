SEC за адміністрації Трампа запускає "криптовалютну робочу групу": подробиці
Київ • УНН
SEC під керівництвом Трампа формує криптовалютну робочу групу для розробки чіткої нормативної бази. Ініціатива спрямована на забезпечення прозорості $3,7-трильйонного ринку криптовалют.
Комісія з цінних паперів та бірж ДональдаТрампа створює "криптовалютну цільову групу", метою якої є "розробка всеосяжної та чіткої нормативної бази для криптоактивів". Про це повідомляє CNBC, передає УНН.
Деталі
За інформацією CNBC, у вівторок, 21 січня адміністрація Дональда Трампа оголосила про перший реальний крок у напрямку зниження регуляції для криптовалютної індустрії, представивши ініціативу зі створення загальної регуляторної бази для цифрових активів.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) повідомила, що виконувач обов’язків голови Марк Уеда запустив "криптовалютну робочу групу", яка зосередиться на забезпеченні прозорості для ринку криптовалют, обсяг якого оцінюється у $3,7 трильйона. Керувати ініціативою буде комісар SEC Гестер Пірс.
За заявою SEC, завданням комісії буде розробка чіткого набору правил, а також вирішення питань, пов'язаних із реєстрацією монет.
Ми з нетерпінням чекаємо можливості працювати пліч-о-пліч з громадськістю для створення нормативно-правового середовища, яке захищає інвесторів, сприяє формуванню капіталу, сприяє цілісності ринку та підтримує інновації
Після цього оголошення курс біткоїну зріс приблизно на 2,4% і перевищив 106 тисяч доларів.
Зазначається, що незадовго до своєї інавгурації Трамп наголосив на своїй підтримці цифрових валют, випустивши власну мем-монету під назвою $TRUMP, тоді як перша леді Меланія Трамп випустила мем-монету під назвою $Melania. Обидва токени швидко зросли в ціні, перш ніж різко впали.
Погляд Білого дому на криптовалюту різко відрізняється від поглядів Джо Байдена, коли той був президентом. Тодішній голова SEC Гері Генслер вважався ворогом галузі
Криптовалютна робоча група планує організовувати громадські слухання та залучати думки різних зацікавлених сторін, включаючи інвесторів, науковців та лідерів галузі. Також планується співпраця з іншими федеральними агентствами, такими як Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), для уніфікації регуляцій.
Нагадаємо
Дональд Трамп планував створити консультативну раду з криптовалют на початку свого президентства. Новий орган матиме до 20 членів та допомагатиме уряду у формуванні сприятливої політики для крипторинку.