Сделал в собственном гараже "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ: задержан очередной информатор рф

Служба безопасности задержала жителя Кировоградщины, который в собственном гараже, который находится вблизи железнодорожной станции, сделал "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

СБУ задержала на Кировоградщине российского информатора, который в собственном гараже сделал "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ. Злоумышленник пытался узнать ориентировочное количество личного состава и военной техники подразделений ВСУ, которые движутся по железной дороге в направлении восточного фронта, - говорится в сообщении.



Детали

Отмечается, что больше всего врага интересовала информация о перемещении на передовую украинского тяжелого вооружения, в том числе танков, боевых машин пехоты и артиллерийских систем.

Также вражеский информатор обходил местность и скрыто фиксировал места базирования украинских войск под видом прогулок рядового гражданина

Для маскировки преступных действий злоумышленник постоянно менял маршруты своих разведывательных вылазок, а полученную информацию посылал агрессору с разных геолокаций. Однако это ему не помогло. Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника и задержали его в собственном доме, - добавляют в СБУ.

Злоумышленником оказался местный житель, который почти 20 лет проживал на территории россии и перед началом полномасштабного вторжения рф он приехал в Украину, чтобы продать здесь все принадлежащее ему имущество и вернуться в страну-агрессора.

В мае прошлого года мужчине было предложено сотрудничество в пользу оккупантов. Работники СБУ изъяли в квартире фигуранта мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности, а также документы, подтверждающие факты его проживания и предпринимательской деятельности на территории РФ.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 8 до 12 лет за решеткой.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала в Запорожье рэкетиров, которые пытались "выбить" из жены одного из павших защитников 10 тыс. долларов несуществующего долга и угрожали убить ее и ребенка.