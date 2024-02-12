Сделал в собственном гараже "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ: задержан очередной информатор рф
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области российского информатора, который обустроил в своем гараже наблюдательный пункт, чтобы следить за передвижением украинских военных эшелонов к линии фронта.
Служба безопасности задержала жителя Кировоградщины, который в собственном гараже, который находится вблизи железнодорожной станции, сделал "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
СБУ задержала на Кировоградщине российского информатора, который в собственном гараже сделал "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ. Злоумышленник пытался узнать ориентировочное количество личного состава и военной техники подразделений ВСУ, которые движутся по железной дороге в направлении восточного фронта,
Детали
Отмечается, что больше всего врага интересовала информация о перемещении на передовую украинского тяжелого вооружения, в том числе танков, боевых машин пехоты и артиллерийских систем.
Также вражеский информатор обходил местность и скрыто фиксировал места базирования украинских войск под видом прогулок рядового гражданина
Для маскировки преступных действий злоумышленник постоянно менял маршруты своих разведывательных вылазок, а полученную информацию посылал агрессору с разных геолокаций. Однако это ему не помогло. Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника и задержали его в собственном доме,
Злоумышленником оказался местный житель, который почти 20 лет проживал на территории россии и перед началом полномасштабного вторжения рф он приехал в Украину, чтобы продать здесь все принадлежащее ему имущество и вернуться в страну-агрессора.
В мае прошлого года мужчине было предложено сотрудничество в пользу оккупантов. Работники СБУ изъяли в квартире фигуранта мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности, а также документы, подтверждающие факты его проживания и предпринимательской деятельности на территории РФ.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 8 до 12 лет за решеткой.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала в Запорожье рэкетиров, которые пытались "выбить" из жены одного из павших защитников 10 тыс. долларов несуществующего долга и угрожали убить ее и ребенка.
Сделал в собственном гараже "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ: задержан очередной информатор рф
Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области российского информатора, который обустроил в своем гараже наблюдательный пункт, чтобы следить за передвижением украинских военных эшелонов к линии фронта.
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