Зробив у власному гаражі “пункт спостереження” за ешелонами ЗСУ: затримано чергового інформатора рф
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала у Кіровоградській області російського інформатора, який облаштував у своєму гаражі спостережний пункт, щоб стежити за пересуванням українських військових ешелонів до лінії фронту.
Служба безпеки затримала мешканця Кіровоградщини, який у власному гаражі, що знаходиться поблизу залізничної станції, зробив "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
СБУ затримала на Кіровоградщині російського інформатора, який у власному гаражі зробив "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ. Зловмисник намагався дізнатися орієнтовну кількість особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, які рухаються залізницею у напрямку східного фронту,
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Зазначається, що найбільше ворога цікавила інформація про переміщення на передову українського важкого озброєння, у тому числі танків, бойових машин піхоти та артилерійських систем.
Також ворожий інформатор обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ під виглядом прогулянок пересічного громадянина
Для маскування злочинних дій зловмисник постійно змінював маршрути своїх розвідувальних вилазок, а отриману інформацію надсилав агресору з різних геолокацій. Однак це йому не допомогло. Співробітники СБУ викрили зловмисника і затримали його у власному помешканні,
Зловмисником виявився місцевий житель, який майже 20 років проживав на території росії та перед початком повномасштабного вторгнення рф він приїхав в Україну, щоб продати тут усе належне йому майно і повернутися до країни-агресора.
У травні минулого року чоловіку було запропонована співпраця на користь окупантів. Працівники СБУ вилучили у помешканні фігуранта мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності, а також документи, які підтверджують факти його проживання та підприємницької діяльності на території рф.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами.
Нагадаємо
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