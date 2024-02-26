СБУ задержала жителя Николаевщины, который во время оккупации обустроил полевую кухню для боевиков кадырова
Киев • УНН
Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, который во время боев за Николаев и оккупации части области кормил кадыровцев и ремонтировал им технику. После освобождения Николаевщины коллаборант скрывался в Хмельницком.
Разоблачен коллаборант, который развернул полевую кухню для "кадыровцев" во время боев за Николаев. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Контрразведка Службы безопасности разоблачила очередного коллаборанта, который сотрудничал с российскими войсками в период оккупации части Николаевской области.
Злоумышленником оказался житель поселка Новопетровка Снигиревского района. Во время захвата громады он развернул полевую кухню для группировок "кадыровцев", которые зашли в этот населенный пункт
Установлено, что "столовую" для оккупантов их приспешник обустроил на территории собственного домовладения, а продукты брал из своего хозяйства. Также коллаборационист отвозил еду в окопы, на передовые позиции регулярных войск рф.
Кроме того, мужчина ремонтировал военную технику "кадыровцев", которые дежурили на блокпостах и разграбляли частные дома местных жителей. В дальнейшем захватчики использовали отремонтированные транспортные средства для побега и вывоза похищенного имущества на территорию страны-агрессора.
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После освобождения поселка фигурант переехал в Хмельницкий, как переселенец. Таким образом он пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, установили его место временного проживания и арестовали.
Сейчас продолжается расследование. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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СБУ задержала жителя Николаевщины, который во время оккупации обустроил полевую кухню для боевиков кадырова
Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, который во время боев за Николаев и оккупации части области кормил кадыровцев и ремонтировал им технику. После освобождения Николаевщины коллаборант скрывался в Хмельницком.
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