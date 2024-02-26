СБУ задержала жителя Николаевщины, который во время оккупации обустроил полевую кухню для боевиков кадырова

Разоблачен коллаборант, который развернул полевую кухню для "кадыровцев" во время боев за Николаев. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Контрразведка Службы безопасности разоблачила очередного коллаборанта, который сотрудничал с российскими войсками в период оккупации части Николаевской области.

Злоумышленником оказался житель поселка Новопетровка Снигиревского района. Во время захвата громады он развернул полевую кухню для группировок "кадыровцев", которые зашли в этот населенный пункт - говорится в сообщении.

Установлено, что "столовую" для оккупантов их приспешник обустроил на территории собственного домовладения, а продукты брал из своего хозяйства. Также коллаборационист отвозил еду в окопы, на передовые позиции регулярных войск рф.

Кроме того, мужчина ремонтировал военную технику "кадыровцев", которые дежурили на блокпостах и разграбляли частные дома местных жителей. В дальнейшем захватчики использовали отремонтированные транспортные средства для побега и вывоза похищенного имущества на территорию страны-агрессора.

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После освобождения поселка фигурант переехал в Хмельницкий, как переселенец. Таким образом он пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, установили его место временного проживания и арестовали.

Сейчас продолжается расследование. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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