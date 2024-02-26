СБУ затримала жителя Миколаївщини, який під час окупації облаштував польову кухню для бойовиків кадирова
Київ • УНН
Служба безпеки України викрила колаборанта, який під час боїв за Миколаїв та окупації частини області годував кадирівців та ремонтував їм техніку. Після звільнення Миколаївщини колаборант переховувався у Хмельницькому.
Викрито колаборанта, який розгорнув польову кухню для "кадирівців" під час боїв за Миколаїв. Про це повідомила Служба безпеки України, передає УНН.
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Контррозвідка Служби безпеки викрила чергового колаборанта, який співпрацював з російськими військами у період окупації частини Миколаївської області.
Зловмисником виявився мешканець селища Новопетрівка Снігурівського району. Під час захоплення громади він розгорнув польову кухню для угруповань "кадирівців", які зайшли до цього населеного пункту
Встановлено, що "їдальню" для окупантів їхній поплічник облаштував на території власного домоволодіння, а продукти брав зі свого господарства. Також колаборант відвозив їжу в окопи, на передові позиції регулярних військ рф.
Крім того чоловік ремонтував військову техніку "кадирівців", які чергували на блокпостах та розграбовували приватні оселі місцевих жителів. У подальшому загарбники використовували відремонтовані транспортні засоби для втечі та вивезення викраденого майна на територію країни-агресора.
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Після звільнення селища фігурант переїхав до Хмельницького, як переселенець. У такий спосіб він намагався "залягти на дно" та уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місце тимчасового проживання та арештували.
Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.
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